230 тысяч подписчиков и 33 миллиона просмотров: популярный инфлюенсер оказался фейковым

Инфлюенсер по имени Жан Филантроп набрал более 230 000 подписчиков менее чем за две недели, зрители были в восторге от его видео. Но всё оказалось большим обманом, который стал возможен благодаря ИИ.

Жан Филантроп, или, как его называют, Жан Фил, начал публиковать видео 17 сентября и за одну ночь стал сенсацией, набрав более 33 миллионов просмотров и 3,6 миллиона лайков в TikTok по всем своим видео, пишет boredpanda.

Кто такой Жан Филантроп

Новый блогер быстро стал мемом благодаря своей внешности. Нестандартную прическу, усы и эксцентричные жесты пользователи сочли милыми.

"Следующая интернет-звезда прямо здесь", — написал один из подписчиков.

Интернет-звезда, которой на самом деле не существовало

Оказалось, что инфлюенсер был фальшивым и связан с возможной аферой с криптовалютой. Ведь примерно 20 сентября аккаунт X, использовавший имя и изображение Jean Philanthrope, начал продвигать мем-коин Solana под названием $JEANPHIL.

Видео дня

Кроме того, в биографии Жана Фила в Instagram была ссылка на Pump.fun, что сразу убедило подписчиков в том, что Жан Фил — это аватар, созданный искусственным интеллектом для криптовалютного пампа-энд-дампа — манипуляции рынком, когда мошенники искусственно завышают цену на малоизвестную криптовалюту с помощью фальшивого ажиотажа, а затем продают собственные активы с целью получения прибыли, когда покупатели повышают цену.

Согласно данным Coinbase, платформы по обмену криптовалютами, токен $JEANPHIL резко вырос 20 сентября, через три дня после создания персонажа, и достиг максимума в $0,02845 21 сентября. К концу дня он потерял более 99% своей стоимости.

Что случилось с мемкойном $JEANPHIL Фото: Скриншот

По данным Dexerto, по состоянию на 25 сентября рыночная капитализация мемкойна составляла около 8,8 миллиона долларов, а в его основных торговых пулах находилась криптовалюта на сумму примерно 415 000 долларов.

После того как выяснились все эти подробности, профиль Жана Фила был завален комментариями от разъярённых подписчиков, многие из которых заявили, что инфлюенсер их обманул.

Напомним, что 23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривает убийство.

Кроме того, 32-летняя инфлюенсерка Стефани Пипер из Австрии исчезла в конце ноября 2025 года после вечеринки. Спустя несколько дней её изуродованное тело, спрятанное в чемодане, было найдено в лесу в Словении.