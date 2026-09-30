230 тисяч підписників і 33 мільйони переглядів: популярний інфлюенсер виявився фейковим

Інфлюенсер на ім'я Жан Філантроп зібрав понад 230 000 підписників менш ніж за два тижні, глядачі були в захваті від його відео. Але все виявилося великим обманом, який став можливим за допомогою ШІ.

Жан Філантроп або скорочено Жан Філ, почав публікувати дописи 17 вересня та за одну ніч став сенсацією, зібравши понад 33 мільйони переглядів та 3,6 мільйона лайків у TikTok на всіх відео, пише boredpanda.

Хто такий Жан Філантроп

Новий блогер швидко став мемом через свою зовнішність. Нестандартну зачіску, вуса та ексцентричні жести кориристувачі вважали милими.

"Наступна інтернет-зірка прямо тут", — написав один підписник.

Інтернет-зірка, якої насправді не існувало

Виявилося, що інфлюенсер був фальшивим та пов'язаним з можливою аферою з криптовалютою. Адже приблизно 20 вересня обліковий запис X, що використовував ім'я та зображення Jean Philanthrope, почав просувати мемкоїн Solana під назвою $JEANPHIL.

Видео дня

Також у біографії Жана Філа в Instagram також було посилання на Pump.fun, що одразу переконало підписників, що Жан Філ — це аватар, створений штучним інтелектом для криптовалютного памп-енд-дампу — маніпуляції ринком, коли шахраї штучно завищують ціну на маловідому криптовалюту за допомогою фальшивого ажіотажу, а потім продають власні активи з метою отримання прибутку, коли покупці підвищують ціну.

Згідно з даними Coinbase, платформи обміну криптовалютами, токен $JEANPHIL різко зріс 20 вересня, через три дні після створення персонажа, і досяг максимуму в $0,02845 21 вересня. Він втратив понад 99% своєї вартості до кінця дня.

Що сталося з мемкоїном $JEANPHIL Фото: Скриншот

Згідно з Dexerto, станом на 25 вересня ринкова капіталізація мемкоїна становила близько 8,8 мільйона доларів, а його основні торгові пули містили криптовалюту на суму приблизно 415 000 доларів.

Після того, як з'ясувалися усі ці деталі, профіль Жана Філа був завалений коментарями від розлючених підписників, багато з яких сказали, що інфлюенсер обдурив ​​їх.

Нагадаємо, що 23-річна інфлюенсерка з Бразилії Габріела Кардозу загадково зникла на початку вересня. Машину її мами знайшли захованою в порожньому будинку, а поліція заявила, що серед можливих версій розглядають вбивство.

Також 32-річна інфлюенсерка Стефані Піпер з Австрії зникла наприкінці листопада 2025 року після вечірки. Через кілька днів її понівечене тіло заховане у валізі було знайдено у лісі в Словенії.