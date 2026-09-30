Танцевала на диване: 21-летняя студентка выпала из окна 8-го этажа и выжила

21-летняя Кристен Сарджент находится в отделении интенсивной терапии после того, как 26 сентября выпала из окна на 8-м этаже в штате Джорджия.

Девушка чудом осталась в живых, празднуя победу своей команды по американскому футболу, пишет Daily Star.

Инцидент произошел, когда студентка танцевала на диване. Кристен праздновала победу команды Университета Джорджии в матче по американскому футболу, когда выпала из окна в комплексе "Рамблер" — высоком здании с бассейном.

"Она разговаривала с одной из своих подруг и говорила: „Я жива. Не могу в это поверить. Нам повезло. Она хороший боец, поэтому с ней всё будет в порядке", — рассказал её отец, Ричард Сарджент, вспоминая, как его дочери посчастливилось выжить.

По его словам, дочь, хотя и "достаточно сильно травмирована", но ей повезло, что она жива.

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Офицер Эрик Эллисон, прибывший на место по вызову, рассказал подробности инцидента.

Кристен Сарджент выпала из окна на 8-м этаже Фото: Скриншот

"Я прибыл на место и поговорил с прохожими, которые сообщили, что пострадавшая женщина танцевала на диване или на надувном матрасе, который находился у открытого окна, и, по-видимому, провалилась сквозь сетку вниз. Когда я прибыл, пострадавшая лежала на земле возле бассейна, который в этом комплексе находится во внутреннем дворике на втором этаже здания", — рассказал он.

Офицер добавил, что все очевидцы и пострадавшая предположили, что это был ужасный несчастный случай.

По данным СМИ, очевидцы полагают, что именно кресло-шезлонг могло смягчить падение и спасти девушку.

Напомним, что 20-летняя Сорайя Баррейро Родригес погибла в ДТП во время ралли. Девушка была штурманом в автомобиле, за рулем которого сидел её парень. Во время гонки в Испании их автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Кроме того, 23-летняя инфлюенсерша из Бразилии Габриэла Кардозу таинственно исчезла в начале сентября. Машину её матери нашли спрятанной в пустом доме, а полиция заявила, что среди возможных версий рассматривается версия об убийстве.