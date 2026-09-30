Танцювала на дивані: 21-річна студентка випала з вікна 8-го поверху і вижила

21-річна Крістен Сарджент перебуває у відділенні інтенсивної терапії після того, як 26 вересня випала з вікна на 8 поверсі у штаті Джорджія.

Дівчина дивом залишитися живою, святкуючи перемогу своєї команди з американського футболу, пише Daily Star.

Інцидент трапився, коли студентка танцювала на дивані. Крістен святкувала перемогу команди університету Джорджії у грі з американського футболу, коли випала з вікна в комплексі "Рамблер" — високій будівлі з басейном.

"Вона розмовляла з однією зі своїх подруг і казала: "Я жива. Не можу в це повірити. Нам пощастило. Вона хороший бієць, тому з нею все буде гаразд", – розповів її батько, Річард Сарджент, згадуючи, як пощастило його доньці вижити.

За його словами, донька, хоча й "досить сильно травмована", але їй пощастило, що вона жива.

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Офіцер Ерік Еллісон, який прибив на виклик, розповів подробиці інциденту.

Крістен Сарджент випала з вікна 8-го поверху Фото: Скриншот

"Я прибув і поговорив з перехожими, які повідомили, що потерпіла жінка танцювала на дивані або надувному матраці, який знаходився біля відкритого вікна, і, очевидно, провалилася крізь сітку вниз. Коли я прибув, потерпіла була на землі біля басейну, який у цьому комплексі знаходиться у внутрішньому дворику на другому поверсі будівлі", — розповів він.

Офіцер додав, що всі очевидці та потерпіла припустили, що це був жахливий нещасний випадок.

За даними ЗМІ, очевидці вважають, що саме крісло-шезлонг могло пом'якшити падіння та врятувати дівчину.

Нагадаємо, що 20-річна Сорайя Баррейро Родрігес загинула під час ралі у ДТП. Дівчина була штурманом в авто, яким керував її хлопець. Під час перегонів в Іспанії їхній автомобіль з'їхав з дороги та загорівся.

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