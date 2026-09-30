Большая белая акула стала знаменитостью в Сеуле: 600 тысяч человек пришли посмотреть на нее

В Сеуле большая акула длиной около 3,5 м уже почти две недели плавает в искусственном канале порта Пусан. Она стала местной знаменитостью и привлекла внимание более 600 000 посетителей.

3,5-метровую акулу впервые заметили в узком водном проходе 18 сентября, сообщает Reuters.

Дни шли, но акула не могла найти дорогу обратно в океан. Поэтому власти начали спасательную операцию, чтобы вывести её наружу, но все попытки оказались тщетными.

Береговая охрана и другие ведомства задействовали суда, чтобы распылять струи воды за акулой, с целью осторожно подтолкнуть её в открытый океан, но она уплыла в другую сторону.

Операция по спасению акулы в Сеуле Фото: Соцсети

В следующий раз чиновники планируют использовать сеть, чтобы попытаться вывести акулу из канала.

Зато акула уже стала знаменитостью в Южной Корее и получила прозвище "Буканги", которое происходит от "Бук Хан" — корейского названия Северного порта Пусана.

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Согласно заявлению властей города Пусана и сообщениям СМИ, в минувшие выходные около 480 000 человек посетили прибрежный парк, где плавает акула.

После этого мэрия Пусана объявила акулу почетным послом города по связям с общественностью, поскольку опрос в официальном аккаунте города в Instagram получил 91 % поддержки от около 8000 участников.

Напомним, что известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошел на фоне роста популярности опасного тренда с вирусными трюками для создания вирусного контента.

Кроме того, встреча серфера с акулой на калифорнийском пляже закончилась благополучно благодаря бдительности оператора дрона. Мужчина, наблюдавший за ситуацией с воздуха, быстро среагировал и, вероятно, спас ему жизнь.