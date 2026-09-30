Велика біла акула стала знаменитістю у Сеулі: 600 тисяч людей прийшли подивитися на неї

У Сеулі велика акула розміром близько 3,5 м вже майже два тижні плаває в штучному каналі порту Пусан. Вона стала місцевою знаменитістю та привернула увагу понад 600 000 відвідувачів.

3,5-метрову акулу вперше помітили у вузькому водному шляху 18 вересня, пише Reuters.

Дні минали, але акула не знаходила шляху назад в океан. Тож влада розпочала рятувальну операцію, щоб вивести її назовні, але усі спроби провалилися.

Берегова охорона та інші агентства розгорнули судна, щоб розпилювати струмені води за акулою, аби обережно підштовхнути її до відкритого океану, але вона попливла в іншу сторону.

Операція порятунку акули у Сеулі Фото: Соцмережi

Наступного разу чиновники планують використати сітку, щоб спробувати вивести акулу з каналу.

Натомість акула вже стала знаменитістю в Південній Кореї та отримала прізвисько Bukangi, що походить від "Бук Хан", корейської назви Північного порту Пусана.

Видео дня

Згідно із заявою міста Пусан та повідомленнями ЗМІ, протягом минулих вихідних близько 480 000 людей відвідали прибережний парк, де плаває акула.

Після цього мерія Пусану оголосила акулу почесним послом міста зі зв'язків з громадськістю після того, як опитування в офіційному акаунті міста в Instagram отримало 91% підтримки від близько 8000 учасників.

Нагадаємо, що відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренда з вірусними трюками для вірусного контенту.

Також зустріч серфера з акулою на каліфорнійському пляжі мала щасливий кінець завдяки пильності оператора дрона. Чоловік, спостерігаючи за ситуацією з повітря, відреагував швидко та ймовірно врятував його життя.