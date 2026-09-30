Самый толстый медведь 2026 года: поклонники конкурса "сломали" сайт во время голосования

На Аляске объявили нового победителя ежегодного конкурса толстых медведей. Бурый медведь по кличке Backpack 89 (Рюкзак) победил в зрительском голосовании под названием "Неделя толстого медведя".

Его организуют Служба национальных парков США и заповедник Катмай на Аляске, пишет The Washington Post.

Конкурс медведей

Медведь получил своё прозвище довольно давно, залезнув на спину матери, когда был ещё маленьким медвежонком, 20 лет назад. Кроме того, он покорил сердца зрителей своей историей выздоровления после травмы ноги в 2007 году.

Согласно его официальной биографии, размещённой на сайте Fat Bear Week, медведь предпочитает вкусно поесть, а не участвовать в драках, ищет лучшие места, где можно поймать рыбу.

Медведь по прозвищу "Рюкзак" победил самку, которую некоторые фанаты прозвали "Королевой танцев". Всего в конкурсе приняли участие 16 животных, не считая нескольких детенышей, которые их сопровождали.

Видео дня

Этот конкурс проводится ежегодно с 2014 года в Национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске.

"Для медведей не проводилось никаких опросов. Никаких опросов. Просто медведи делали то, что умеют лучше всего: ели, ловили рыбу, дремали, ещё больше ели и становились невероятно толстыми", — сообщили в Службе национальных парков в посте в Facebook.

Сообщается, что в этом году интерес к конкурсу был настолько велик, что досрочное голосование перегрузило систему и вынудило продлить первый тур. А количество голосов превысило прошлогодний показатель в 1,7 миллиона.

Напомним, что медведь в Южной Каролине, который является постоянным посетителем садовой кормушки, решил проявить вежливость и позвонил прямо в дверь хозяйке, а уже потом пошёл за своими лакомствами.

Кроме того, в Японии правоохранители разыскивают дикого медведя, который проник в дом пожилых людей и съел их продукты из холодильника, который он открыл без проблем.