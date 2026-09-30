Найтовстіший ведмідь 2026: фанати конкурсу "зламали" сайт під час голосування

На Алясці оголосили нового переможця щорічного конкурсу товстих ведмедів. Бурий ведмідь на ім'я Backpack 89 (Рюкзак) переміг у глядацькій битві під назвою "Тиждень товстого ведмедя".

Його проводить Служба національних парків США та заповідник Катмай на Алясці, пише The Washington Post.

Конкурс ведмедів

Ведмідь отримав своє прізвисько доволі давно, залізши на спину матері ще маленьким ведмежам 20 років тому. Також він завоював серця глядачів своєю історією одужання після травми ноги у 2007 році.

Згідно з його офіційною біографією, що розміщена на сайті Fat Bear Week, ведмедь обирає варіант смачно поїсти, а не брати участь у бійках, шукаючи найкращі місця з рибою.

Ведмідь на прізвисько Рюкзак переміг самку, яку деякі фанати прозвали "Королевою танців". Загалом у конкурсі взяли участь 16 тварин, не враховуючи кількох дитинчат, що їх супроводжували.

Видео дня

Цей конкурс проводять щороку з 2014-го в Національному парку та заповіднику Катмай на Алясці.

"Для ведмедів не було жодної кампанії. Жодних опитувань. Просто ведмеді робили те, що вміють найкраще: їли, ловили рибу, дрімали, ще більше їли та ставали неймовірно товстими", — повідомили у Службі національних парків у дописі у Facebook.

Повідомляється, що цьогоріч інтерес до конкурсу був настільки великим, що дострокове голосування перевантажило систему та змусило продовжити перший тур. А кількість голосів перевищила торішній показник у 1,7 мільйона.

Нагадаємо, що ведмідь у Південній Кароліні, який є постійним відвідувачем садової годівниці, вирішив бути чемним та подзвонив прямо у двері господині, а тільки тоді пішов за своїми смаколиками.

Також у Японії правоохоронці шукають дикого ведмедя, що заліз до будинку літніх людей та з'їв їх продукти в холодильнику, який він відкрив без проблем.