"Будете слушать Тейлор Свифт бесконечно": полицейское управление оказалось в центре скандала из-за неудачной шутки

В Гринсборо, штат Северная Каролина, полиция пригрозила наказывать нарушителей необычным способом. Все, кого правоохранители арестуют в течение определённого периода времени, будут слушать новые песни Тейлор Свифт. Но эта шутка серьёзно разозлила армию поклонников певицы.

Полиция Гринсборо опубликовала соответствующую шутку на платформе X, пишет издание Bild.

В посте говорилось, что каждый, кого арестуют вечером 29 сентября, должен будет слушать новые песни Тейлор Свифт.

"Арестованные сегодня вечером будут вынуждены бесконечно слушать новые песни Тейлор Свифт", — говорилось в заявлении. Вероятно, имелись в виду четыре новых трека из недавно выпущенной версии её альбома "The Life of a Showgirl: The Encore".

Шутливый пост был опубликован 29 сентября днём и быстро распространился в сети: за несколько часов он собрал десятки тысяч лайков и более миллиона просмотров. Через два дня количество просмотров достигло около четырёх миллионов, а количество лайков превысило 100 000.

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Но не все сочли эту шутку смешной. Критики обвинили полицию в насмешках над певицей и её поклонниками.

Тот факт, что именно полиция Гринсборо пошутила над Тейлор Свифт, вызвал ещё большее удивление. Многие пользователи писали, что полиции нечем заняться.

Ведь город с населением около 300 000 жителей считается очагом преступности. Согласно данным ФБР, общий уровень преступности там более чем вдвое превышает средний показатель по США, а насильственные преступления также значительно чаще, чем в остальной части штата.

В ответ полиция извинилась, но не без шутки.

"Приносим извинения за то, что беспокоим ботов Тейлор. Пожалуйста, продолжайте слушать "Жизнь танцовщицы", — говорилось в публикации.

Напомним, что свадьба поп-иконы Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси состоялась 3 июля в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и, по слухам, стоила более 15 миллионов долларов. Но богатые и знаменитые гости теперь жалуются на "безвкусную" и "хаотичную" обстановку внутри, где шампанское закончилось "очень быстро", а чтобы получить еду, пришлось выстоять очередь.

Кроме того, после своей свадьбы, которая обошлась в миллионы долларов, Тейлор Свифт и её супруг Трэвис Келли отправились на курорт. И выбрали место, которое стало настоящей неожиданностью для поклонников. Молодоженов заметили в уютном горном городке в штате Монтана.