"Слухатимете Тейлор Свіфт безкінечно": департамент поліції потрапив у скандал через невдалий жарт

У Грінсборо, що у штаті Північна Кароліна, поліція пригрозила карати порушників в незвичайний спосіб. Усі, кого арештують правоохоронці в певний проміжок часу, будуть слухати нові пісні Тейлор Свіфт. Але цей жарт серйозно розлютив армію фанатів співачки.

Відповідний жарт поліція Грінсборо опублікувала на платформі X, пише видання Bild.

У дописі йшлося, що кожен, кого заарештують 29 вересня ввечері, повинен буде слухати нові пісні Тейлор Свіфт.

"Заарештовані сьогодні ввечері будуть змушені слухати нові пісні Тейлор Свіфт нескінченно", — йшлося у заяві. Ймовірно, вони мали на увазі чотири нові треки з нещодавно випущеної версії її альбому "The Life of a Showgirl: The Encore".

Жартівливий пост був опублікований 29 вересня вдень і швидко поширився в мережі: за кілька годин він зібрав десятки тисяч лайків і понад мільйон переглядів. Через два дні кількість переглядів досягла близько чотирьох мільйонів, а кількість лайків перевищила 100 000.

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Але не всі назвали жарт смішним. Критики звинуватили поліцію у глузуванні зі співачки та її шанувальників.

Той факт, що саме поліція Грінсборо пожартувала про Тейлор Свіфт, викликав ще більше здивування. Багато користувачів писали, що поліції нема чим зайнятися.

Адже місто з населенням приблизно 300 000 жителів вважається осередком злочинності. Згідно з даними ФБР, загальний рівень злочинності там більш ніж удвічі перевищує середній показник по США, а насильницькі злочини також значно частіші, ніж в решті штату.

У відповідь поліція перепросила, але не без жарту.

"Перепрошуємо за те, що турбуємо ботів Тейлор. Будь ласка, продовжуйте слухати "Життя танцівниці", — йшлося у публікації.

Нагадаємо, що весілля поп-ікони Тейлор Свіфт та зірки американського футболу Тревіса Келсі відбулося 3 липня в "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку і, за чутками, коштувала понад 15 мільйонів доларів. Але багаті й знамениті гості тепер скаржаться на "несмачну" та "хаотичну" обстановку всередині, де шампанське закінчилося "дуже швидко", а щоб отримати їжу, довелося вистояти чергу.

Також Після свого весілля, яке обійшлося в мільйони доларів, Тейлор Свіфт та її чоловік Тревіс Келлі вирушили на курорт. І обрали місце, яке стало справжньою несподіванкою для фанатів. Молодят помітили в затишному гірському містечку у штаті Монтана.