От спасения города до борьбы за свободу: 5 животных, которые изменили мир

Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день животных. Цель этого праздника — привлечь внимание к правам животных и условиям их содержания. А также борьба с жестоким обращением и браконьерством, предупреждение об угрозе исчезновения редких видов из-за деятельности человека и изменения климата.

"Фокус" расскажет об идее учреждения этого праздника, а также напомнит о животных, которые изменили представление об этом мире и спасли сотни людей.

Идея принадлежит немецкому писателю и защитнику животных Генриху Циммерманну, который выдвинул её в 1925 году. Кроме того, празднование этого дня связано с днём памяти святого Франциска Ассизского, которого считают покровителем животных и окружающей среды. В 1929 году праздник впервые отметили 4 октября. В мае 1931 года на Международном конгрессе по защите животных во Флоренции предложение Генриха Циммермана было единогласно поддержано — эту дату признали всемирной.

Видео дня

С 2003 года активную работу по популяризации этого праздника в мире ведёт британская организация Naturewatch Foundation. Её активисты разработали программу послов для более чем 70–90 стран. Тема 2026 года звучит так: "Увидь мир их глазами". Этот слоган призывает людей посмотреть на мир глазами животных и понять, как человеческая деятельность влияет на них.

5 животных, которые изменили мир

Часто люди забывают о роли животных в этом мире. Вот несколько историй о животных, которые изменили ход истории, подтолкнули людей к переменам, доказав, что порой самые неожиданные существа оставляют самый глубокий след во Вселенной.

Львица Эльза вдохновила на сохранение дикой природы

В 1956 году Джордж Адамсон, егерь из Кении, и его жена Джой усыновили львенка, которого назвали Эльзой. Супруги вырастили её у себя дома и научили охотиться и выживать в дикой природе. Затем Адамсоны выпустили Эльзу в дикую природу, и она выжила. В 1960 году Джой написала научно-популярную книгу "Родившаяся свободной" о воспитании Эльзы. Шесть лет спустя фильм, снятый по этой книге, получил широкое признание во всём мире. Картина способствовала популяризации охраны дикой природы во всём мире.

Собака по кличке Балто доставила спасительную сыворотку

В 1925 году врачи в городе Ном, штат Аляска, столкнулись со смертельной эпидемией дифтерии. Единственная сыворотка, которая могла спасти жизни, находилась в Сиэтле. Не имея возможности доставить лекарство самолетом, чиновники разработали крайний план: эстафета собачьих упряжек должна была доставить лекарство через сотни миль снега и льда. Пес Балто, чёрно-белый сибирский хаски, возглавил последний этап этого путешествия. Он, несмотря на сильную метель, завершил последний этап путешествия 2 февраля. Его храбрость помогла спасти город. Статуя Балто до сих пор стоит в Центральном парке Нью-Йорка.

Собака Балто помогла доставить сыворотку в город, охваченный эпидемией дифтерии. Фото: Из открытых источников

Кот скорбит о своём умершем хозяине в Италии

Веточка акации, бумажные полотенца и пластиковый стаканчик — это лишь некоторые из подарков, которые 3-летний кот Тольдо ежедневно кладёт на могилу своего бывшего хозяина Иоццелли Ренцо в Монтаньяне, что в Италии, с момента смерти мужчины в сентябре 2011 года. Ренцо взял Тольдо из приюта, когда коту было три месяца, и между ними установилась связь. После смерти Ренцо Тольдо пошёл за гробом на кладбище, а теперь "стоит на страже" у могилы часами, рассказывала семья Ренцо.

Кошка Тольдо годами приносила различные предметы на могилу своего умершего хозяина Фото: Скриншот

Кейко — косатка, попавшая в неволю

Кейко прожила две жизни: одну на большом экране, а другую за его пределами. Обе истории привлекли внимание всего мира к проблемам содержания животных в дельфинариях.

В 1979 году двухлетнюю косатку поймали у побережья Исландии, и она оказалась в дельфинарии в Мехико. Кейко провела десять лет в маленьком аквариуме. В 1993 году она снялась в фильме "Освободите Уилли" о жестоком обращении с косаткой в неволе, с которой подружился маленький мальчик, решивший освободить её.

В фильме Вилли выживает в аварии грузовика, перепрыгивает через стену гавани и плывет навстречу закату вместе со своей семьёй диких косаток.

Кейко, косатка

Но в реальном мире знаменитая косатка оказалась в центре кампании по защите животных. В США было собрано 7 миллионов долларов на новое жилище для неё, но затем её доставили в Исландию. Косатка пережила аварийную посадку после прибытия, чтобы оказаться на свободе.

В 2002 году, во время подготовительного заплыва в открытом океане под наблюдением, Кейко исчезла, а затем вновь появилась у побережья Норвегии, преодолев почти 1600 километров. Она искала контакта с людьми, и её здоровье ухудшилось. В 2003 году её нашли мёртвой на пляже.

Кот ведет слепую собаку

В 2012 году у восьмилетнего шоколадного лабрадора-ретривера из Северного Уэльса по кличке Терфель развилась катаракта. После потери зрения он начал натыкаться на стены и мебель. После этого некогда энергичный пес стал проводить большую часть времени в своей постели, так как не мог сориентироваться.

Но хозяйка Терфеля, Джуди Годфри-Браун, приютила бездомного кота, которого она назвала Падди-тат. Кот направился прямо к слепой собаке и начал загонять Терфеля в сад. После этого кот стал помогать Терфелу везде находить дорогу.

Кот Падди-тат помогал слепому лабрадору Терфелю ориентироваться в пространстве. Фото: Скриншот

Напомним, что мужчина получил ряд глубоких порезов на руках, пытаясь отбиться от стаи обезьян, терроризирующей город. За последний год животные уже 900 раз нападали на людей.

Кроме того, из-за аномально сильной жары в мире в этом году появляется немало новых нестандартных способов спасти себя, а также своих домашних питомцев. В частности, в Китае придумали, как с помощью зимних дынь спасти от высоких температур кошек и собак.