Від порятунку міста до боротьби за свободу: 5 тварин, які змінили світ

Щороку у світі 4 жовтня відзначають Всесвітній день тварин. Мета цього свята — звернути увагу на права тварин та умови їх утримання. А також боротьба з жорстоким поводженням та браконьєрством, попередження про загрозу зникнення рідкісних видів через діяльність людини та зміни клімату.

Фокус розповість про ідею заснування цього свята, а також нагадає про тварин, які змінили уявлення про цей світ та врятували сотні людей.

Ідею започаткував німецький письменник і зоозахисник Генріх Циммерманн у 1925 році. Також його відзначення пов'язане з днем пам'яті святого Франциска Ассізького, якого вважають покровителем тварин і довкілля. У 1929 році свято вперше відзначили 4 жовтня. У травні 1931 року на Міжнародному конгресі захисту тварин у Флоренції пропозицію Генріха Ціммерманна одноголосно підтримали — дату зробили всесвітньою.

З 2003 року активне просування цього свята у світ веде британська організація Naturewatch Foundation. Активісти якої розробили програму амбасадорів для понад 70–90 країн. Тема 2026 року звучить так — "Побач світ їхніми очима". Цей слоган закликає людей подивитися на світ очима тварин і зрозуміти, як людська діяльність впливає на них.

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5 тварин, які змінили світ

Часто люди забувають про роль тварин у цьому світі. Ось кілька історій тварин, які змінили історію, підштовхнули людей до змін, довівши, що іноді найнесподіваніші істоти залишають найбільший слід у цьому Всесвіті.

Левиця Ельза надихнула на збереження дикої природи

У 1956 році Джордж Адамсон, єгер у Кенії, та його дружина Джой усиновили левеня, яке вони назвали Ельзою. Подружжя ростило її у себе вдома та навчило полювати, виживати в дикій природі. Потім Адамсони відпустили Ельзу у дику природу і вона вижила. У 1960 році Джой написала науково-популярну книгу "Народжена вільною" про виховання Ельзи. Шість років по тому фільм, знятий по цій книзі, отримав широке визнання у світі. Картина популяризувала охорону дикої природи у світ.

Пес Балто доставив рятівну сироватку

У 1925 році лікарі в місті Ном, штат Аляска, зіткнулися зі смертельною епідемією дифтерії. Єдина сироватка, яка могла врятувати життя, була в Сіетлі. Не маючи змоги доставити ліки літаком, чиновники розробили крайній план: естафета собачих упряжок мала доставляти ліки через сотні миль снігу та льоду. Пес Балто, чорно-білий сибірський хаскі, очолив останній етап цієї подорожі. Він, незважаючи на люту хуртовину, завершив останній етап подорожі 2 лютого. Його хоробрість допомогла врятувати місто. Статуя Балто досі стоїть у Центральному парку Нью-Йорка.

Пес Балто допоміг доставити сироватку до міста, охопленого епідемією дифтерії. Фото: З відкритих джерел

Кіт оплакує свого померлого господаря в Італії

Гілочка акації, паперові рушники та пластиковий стаканчик — це лише деякі з подарунків, які 3-річний кіт Тольдо, щодня кладе на могилу свого колишнього власника Іоццеллі Ренцо в Монтаньяні, що в Італії, з моменту смерті чоловіка у вересні 2011 року. Ренцо взяв Тольдо з притулку, коли коту було три місяці, і між ними встановився зв'язок. Після смерті Ренцо Тольдо пішов за труною на цвинтар, а тепер "стоїть на сторожі" біля могили годинами, розповідала родина Ренцо.

Кіт Тольдо роками приносила різні предмети на могилу свого померлого господаря Фото: Скриншот

Кейко — косатка, яка потрапила у неволю

Кейко прожила два життя: одне на великому екрані, а інше поза ним. Обидві історії привернули увагу світу до проблем утримання тварин у дельфінаріях.

У 1979 рік, коли дворічну косатку спіймали біля узбережжя Ісландії, і вона потрапила до дельфінарію в Мехіко. Кейко провела десять років у маленькому акваріумі. У 1993 році її зняли у фільмі "Звільніть Віллі" про жорстоке поводження з косаткою в полоні, з якою потоваришував маленький хлопчик, який вирішив звільнити його.

У фільмі Віллі виживає в аварії вантажівки, перестрибує через стіну гавані та пливе назустріч заходу сонця зі своєю родиною диких косаток.

Кейко косатка

Але у реальному світі, знаменита косатка опинилася у центрі кампанії із захисту тварин. 7 мільйонів доларів було зібрано на нове житло для неї у США, але потім її доправили до Ісландії. Косатка пережила аварійну посадку після прибуття, аби потрапити на волю.

У 2002 році, під час підготовчого запливу у відкритому океані під наглядом, Кейко зникла, знову з'явившись біля узбережжя Норвегії, пропливши майже 1600 кілометрів. Вона шукала контакту з людьми і її здоров'я погіршилося. У 2003 році її знайшли мертвою на пляжі.

Кіт веде сліпого собаку

У 2012 році у восьмирічного шоколадного лабрадора-ретривера з Північного Уельсу, на ім'я Терфель розвинулася катаракта. Після втрати зору він почав налітати на стіни та меблі. Після цього колись енергійний пес почав проводити більшу частину часу у своєму ліжку, бо не мав змоги зорієнтуватися.

Але власниця Терфела Джуді Годфрі-Браун прихистила бездомного кота, якого вона назвала Падді-тат. Кіт попрямував прямо до сліпого собаки та почав заганяти Терфела в сад. Після цього кіт почав допомагати Терфелю всюди знаходити дорогу.

Кіт Падді-тат допомагав сліпому лабрадору Терфелю орієнтуватися в просторі. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що чоловік отримав серію глибоких порізів на руках, намагаючись відбитися від банди мавп, яка тероризує місто. Тварини вже 900 разів за минулий рік нападали на людей.

Також через аномально високу спеку у світі цього року з'являється чимало нових нестандартних способів, як врятувати себе, а також своїх домашніх улюбленців. Зокрема, у Китаї придумали, як завдяки зимовим диням врятувати від високих температур котів і собак.