Детский костюм бренда Zara оказался в центре скандала: что с ним не так

В Барселоне детский костюм на Хэллоуин от модного бренда Zara сравнили с одеждой заключённых, которую носили в концлагере Освенцим.

После волны возмущения наряд был удален из интернет-магазина, пишет издание Bild.

Бренд Zara предложил наряд в виде детского костюма жениха на Хэллоуин за около 46 евро. Но куртка и шорты с сине-серыми вертикальными полосками, узором, напоминающим колючую проволоку, и намеренно поношенным видом ткани на рукаве вызвали у пользователей соцсетей негативные ассоциации.

Детский костюм жениха на Хэллоуин стоил около 46 евро. Фото: Скриншот

В социальных сетях костюм сравнили с одеждой узников Освенцима. На бренд обрушилась волна критики.

"Как ты могла это одобрить, Зара?"

"Не хватает только номера заключённого"

Наоми Меструм, директор Нидерландского центра информации и документации по Израилю (CIDI), заявила, что такое сравнение болезненно для семей жертв, но она не обвинила бренд в преднамеренной провокации.

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Но это не первый случай, когда одежда этого бренда оказывается в центре скандала. Ещё в 2014 году Zara изъяла из своего ассортимента детскую полосатую рубашку с нашивкой в виде звезды после того, как покупатели провели параллели с одеждой, которую носили узники концлагерей.

В 2007 году эта сумка также была снята с продажи после того, как критики заметили на ней свастики.

На этот раз детский костюм также исчез из интернет-магазина.

Напомним, что британская туристка по имени Линн, которая решила посетить концентрационный лагерь Аушвиц в Польше, пожаловалась на высокие цены и назвала обслуживание слишком плохим.

Кроме того, Шварценеггера подвергли критике после посещения музея в Освенциме. После отъезда знаменитости администрация музея опубликовала фотографию надписи, которую Шварценеггер оставил в гостевой книге. Актёр оставил на странице легендарную фразу из боевика "Терминатор" — "I'll be back" ("Я вернусь").