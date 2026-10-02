Дитячий костюм від бренду Zara потрапив у скандал: що з ним не так

У Барселоні дитячий костюм на Геловін від модного бренду Zara порівняли з одягом в'язнів, який носили в концтаборі Освенцим.

Після хвилі обурення вбрання було видалено з інтернет-магазину, пише видання Bild.

Бренд Zara запропонував вбрання як дитячий костюм нареченого на Геловін за близько 46 євро. Але куртка та шорти з синьо-сірими вертикальними смужками, візерунком, що нагадує колючий дріт, та навмисно поношений вигляд тканини на рукаві викликали у користувачів соцмереж негативні асоціації.

Дитячий костюм нареченого на Гелловін коштував близько 46 євро. Фото: Скриншот

У соціальних мережах костюм порівняли з одягом в'язнів Освенцима. На бренд посипалася критика.

"Як ти могла це схвалити, Zara? "

"Бракує лише номера в'язня"

Наомі Меструм, директорка Нідерландського центру інформації та документації Ізраїлю (CIDI), заявила, що таке порівняння болюче для родин жертв, але вона не звинуватила бренд в навмисній провокації.

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Але це не вперше, коли одяг бренду потрапляє у скандал. Ще у 2014 році Zara вилучила зі свого асортименту дитячу смугасту сорочку з нашивкою у вигляді зірки після того, як покупці провели паралелі з одягом, який носили в'язні концтаборів.

У 2007 році з продажу також зникла сумка після того, як критики побачили на ній свастики.

Цього разу дитячий костюм також зник з інтернет-магазину.

Нагадаємо, що британська туристка на ім'я Лінн, яка вирішила відвідати концентраційний табір Аушвіц у Польщі, поскаржилася на високі ціни та назвала сервіс занадто поганим.

Також Також Шварценеггера розкритикували після відвідин музею в Освенцимі. Після від'їзду знаменитості адміністрація закладу поділилася фотографією напису, який Шварценеггер залишив у гостьовій книзі. Актор залишив на сторінці легендарну фразу з бойовика "Термінатор" "I'll be back" ("Я повернуся").