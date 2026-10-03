В Англии машинисты отказались работать из-за клопов: движение поездов парализовано

Поезда, которыми управляет британский пассажирский оператор Southeastern, были исключены из расписаний перевозок после того, как в вагонах обнаружили насекомых. Машинисты попросту отказались вести составы.

Паразиты были замечены в подвижных составах, принадлежащих железнодорожному депо Вест-Марина, недалеко от Гастингса, Восточный Суссекс, которое обслуживает маршруты между Лондоном и Кентом. Об этом пишет издание The Telegraph.

Машинисты обнаружили клопов в вагонах нескольких подвижных составов, ползающих по сумкам, и отказались выходить на работу. При этом, один из водителей даже отказался перевезти зараженный клопами поезд в депо, пока ему не предоставят специальный защитный костюм. Из-за дефицита сотрудников компании пришлось отменить несколько рейсов.

В то же время один поезд все таки совершил несколько рейсов между станциями Лондон и Кент, хотя два вагона в составе были закрыты для пассажиров и не использовались после того, как машинист заметил в них насекомых.

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В самой компании уже заявили, что случаи заражения насекомыми якобы были зафиксированы только в кабинах машинистов двух поездов, а в зонах для пассажиров постельных клопов обнаружено не было.

Напомним, в Великобритании наблюдается бум численности гигантских крыс, поскольку экстремальные погодные изменения способствуют бесконтрольному размножению грызунов. Некоторые из крыс достигают около 40 см в длину и более.

Ранее Фокус писал, что от клопа пострадала жительница Винницкой области. Женщину укусило насекомое во время примерки одежды в сэконд-хенде.