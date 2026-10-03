В Англії машиністи відмовилися працювати через клопів: рух поїздів паралізовано

Потяги, якими керує британський пасажирський оператор Southeastern, були виключені з розкладів руху після того, як у вагонах виявили комах. Машиністи просто відмовилися керувати потягами.

Паразитів було виявлено у рухомому складі, що належить залізничному депо Вест-Марина, неподалік від Гастінгса, Східний Сассекс, яке обслуговує маршрути між Лондоном і Кентом. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Машиністи виявили у вагонах кількох рухомих складів клопів, які повзали по сумках, і відмовилися виходити на роботу. При цьому один із машиністів навіть відмовився перевезти заражений клопами поїзд до депо, доки йому не нададуть спеціальний захисний костюм. Через нестачу персоналу компанії довелося скасувати кілька рейсів.

Водночас один поїзд все ж здійснив кілька рейсів між станціями Лондон і Кент, хоча два вагони у складі були закриті для пасажирів і не використовувалися після того, як машиніст помітив у них комах.

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У самій компанії вже заявили, що випадки зараження комахами нібито були зафіксовані лише в кабінах машиністів двох поїздів, а в пасажирських салонах постільних клопів виявлено не було.

Нагадаємо, що у Великій Британії спостерігається бум чисельності гігантських щурів, оскільки екстремальні погодні зміни сприяють неконтрольованому розмноженню гризунів. Деякі щури досягають близько 40 см у довжину і більше.

Раніше Фокус повідомляв, що від клопа постраждала мешканка Вінницької області. Жінку вкусила комаха під час примірки одягу в секонд-хенді.