Съесть настоящий самолет и разбить 46 сидений унитаза: самые странные мировые рекорды (видео)

Отдельное упоминание в Книге рекордов Гиннеса для многих людей становится пределом мечтаний и целью, к которой те упорно идут, рискуя жизнью, здоровьем и даже здравым смыслом.

Иногда в погоне за славой люди попадают в историю, благодаря уровню нелепости своих достижений. Фокус собрал самые примечательные случаи и предлагает читателям познакомиться с наиболее отчаянными и креативными рекордсменами.

Штефан Сигмонд выкурил 800 сигарет

В 1996 году тогда еще 29-летный гражданин Румынии Штефан Сигмонд решил увековечить свое имя в Книге рекордов Гиннеса не совсем здоровым образом. Он сконструировал устройство в форме колеса, закрепил на нем 800 сигарет, поджег их все одновременно и выкурил через одну трубку менее чем за шесть минут, побив свой собственный рекорд в 750 сигарет, установленный годом ранее.

После этого он жаловался на легкое головокружение, головную боль и ужасный привкус во рту, но был уверен, что все пройдет.

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Штефан Сигмонд накурился от души, но в Книгу рекордов Гиннеса так и не попал Фото: Соцсети

Представители Книги рекордов Гиннесса отказались регистрировать это достижение. Не потому, что оно не было реальным — на самом деле все происходило взаправду, — а потому, что они перестали принимать заявки на рекорды, которые считали слишком опасными или относящимися к категории "чревоугодия".

Ранее Сигмонд также пытался установить рекорды по прыжку в воду с 40-метровой скалы и поеданию 29 вареных яиц за четыре минуты. Эти попытки Книга рекордов Гиннесса тоже отклонила.

Таким образом, румынец стал обладателем неофициального мирового рекорда за достижение, которое не получило официального признания.

Мишель Лотито съел самолет

Француз Мишель Лотито — легенда Книги рекордов Гиннесса, известный как "Месье Манжету" (Monsieur Mangetout), что в переводе с французского означает "Месье Всеядный".

У Лотито была уникальная пищеварительная система, позволявшая ему употреблять в пищу предметы, которые обычно считаются несъедобными: до 900 граммов метала в день и стекло. Он начал придерживаться этой необычной диеты в возрасте 16 лет.

Позже он начал выступать перед публикой, проглатывая куски металла, стекла и резины. Со временем его необычные номера стали включать в себя поедание велосипедов, телевизоров, тележек из супермаркетов и других крупных предметов.

Мишель Лотито съел за более чем 40 лет свыше 9 тонн металла Фото: Википедия

Самым знаменитым его трюком стало поедание легкого самолета Cessna 150. По данным Книги рекордов Гиннесса, Лотито потратил два года (с 1978 по 1980 год) на то, чтобы съесть этот самолет по частям. Он подготавливал материал, разрезая его на крошечные фрагменты, которые проглатывал, не пережевывая. Чтобы облегчить прохождение этих кусков через пищеварительный тракт, он пил минеральное масло и большое количество воды.

К 1999 году, по сведениям КРГ, Лотито съел 18 велосипедов, 15 тележек из супермаркетов, семь телевизоров, шесть люстр, две кровати, компьютер и ряд других предметов. Общий вес съеденного им за всю жизнь металла оценивался более чем в девять тонн, что сделало его одним из самых необычных артистов в истории.

Мужчина скончался в 2007 году. Ему было 57 лет.

Пол Ханн и его самая громкая отрыжка в мире

Рекорды, связанные со звуком, пользуются большой популярностью у составителей Книги рекордов Гиннесса: например, там зафиксированы самый громкий крик и самое громкое мурлыканье домашней кошки.

Однако, пожалуй, самым бесполезным достижением в этой категории может похвастаться британец Пол Ханн: он способен издать отрыжку громкостью 109,9 децибела — этот рекорд он установил 23 августа 2009 года в курортном комплексе Butlins в городе Богнор-Риджис (Великобритания).

Ученые выяснили, что отрыжка Пола громкостью 109,9 децибела превосходит по силе звука большой оркестр (98 дБ) и лишь немного уступает отбойному молотку.

Мужчина тренировал свой необычный навык, выпивая огромное количество газированных напитков и позволяя газу скапливаться в желудке.

И он не одинок: существует и женская категория, в которой рекорд принадлежит итальянке Элизе Каньони (107 децибел).

Возвращаясь к Полу, добавим, что в мае 2026 года он официально установил второй рекорд — по длительности профессиональной карьеры в этой нишевой категории. Его стаж составляет 26 лет и 52 дня выступлений в качестве оплачиваемого артиста на мировом телевидении, радио и комедийной сцене.

Хюи Зянг "покатался" на дрели

Иногда достижения бывают настолько странными, что их логику сложно хоть как-то объяснить. Например, Хюи Зянг из Германии 23 декабря 2008 года установил в Мадриде рекорд по количеству вращений за минуту в висе на работающей электродрели, сделав 148 оборотов.

Это произошло на съемках передачи "Мировые рекорды Гиннесса".

Логика такого рекорда до сих пор заставляет людей ломать головы.

Кевин Шелли — гроза унитазных сидений

Американский любитель боевых искусств по имени Кевин Шелли может гордиться тем, что разбил головой больше сидений для унитаза, чем кто-либо другой в мире. В 2007 году он установил рекорд, разбив 46 сидений всего за одну минут, что равно почти одному сидению в секунду. Примечательно, что в следующем году Шелли попытался побить собственный рекорд. Ему это почти удалось, но к моменту сигнала об окончании времени он успел разбить лишь 44 сиденья.

Вопрос, в чем логика такого достижения, опять же остается открытым.

Шелли занимается боевыми искусствами с 70-х годов и установил несколько мировых рекордов по разбиванию досок ударом лба. Он настолько часто бьет головой по различным предметам, что у него на голове образовалась шишка.

Ашрита Фурман — рекордсмен по рекордам

Подытоживая написанное, нельзя не упомянуть об абсолютном чемпионе по рекордам КРГ, в том числе и весьма спорных с точки зрения здравого смысла.

Ашрита Фурман — настоящая легенда КРГ. За свою карьеру он установил более 550 рекордов, и на данный момент за ним числится свыше 120 действующих достижений. Многие из них — полнейшая глупость. Например, он сделал 27 000 прыжков "ноги врозь — вместе", пробежать марафон, удерживая бейсбольную биту на голове, прыгал через скакалку, стоя на джампере-пого, словид 76 яиц, не разбив ни одного.

Напомним, 78-летняя бабушка, играющая в Fortnite, установила мировой рекорд.

Также сообщалось, что 6-летняя девочка собрала кубик Рубика за рекордное время.