З'їсти справжній літак і розбити 46 сидінь унітазу: найдивніші світові рекорди (відео)

Окрема згадка в Книзі рекордів Гіннеса для багатьох людей стає вершиною мрій і метою, до якої вони наполегливо прагнуть, ризикуючи життям, здоров’ям і навіть здоровим глуздом.

Іноді в гонитві за славою люди потрапляють в історію завдяки тому, наскільки безглуздими є їхні досягнення. Фокус зібрав найцікавіші випадки та пропонує читачам ознайомитися з найвідчайдушнішими та найкреативнішими рекордсменами.

Штефан Сігмонд викурив 800 сигарет

У 1996 році тоді ще 29-річний громадянин Румунії Штефан Сігмонд вирішив увічнити своє ім’я в Книзі рекордів Гіннеса не зовсім здоровим способом. Він сконструював пристрій у формі колеса, закріпив на ньому 800 сигарет, підпалив їх усі одночасно і викурив через одну трубку менш ніж за шість хвилин, побивши свій власний рекорд у 750 сигарет, встановлений роком раніше.

Після цього він скаржився на легке запаморочення, головний біль і жахливий присмак у роті, але був упевнений, що все мине.

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Штефан Сігмонд накурився досхочу, але до Книги рекордів Гіннеса так і не потрапив Фото: Соцмережi

Представники Книги рекордів Гіннеса відмовилися зареєструвати це досягнення. Не тому, що воно не було реальним — насправді все відбувалося насправді, — а тому, що вони перестали приймати заявки на рекорди, які вважали занадто небезпечними або такими, що належать до категорії "обжерливості".

Раніше Сігмонд також намагався встановити рекорди зі стрибка у воду з 40-метрової скелі та з'їдання 29 варених яєць за чотири хвилини. Ці спроби Книга рекордів Гіннеса теж відхилила.

Таким чином, румун став володарем неофіційного світового рекорду за досягнення, яке не отримало офіційного визнання.

Мішель Лотіто з’їв літак

Француз Мішель Лотіто — легенда Книги рекордів Гіннеса, відомий як "Месьє Манжету" (Monsieur Mangetout), що в перекладі з французької означає "Месьє Всеїдний".

Лотито мав унікальну травну систему, яка дозволяла йому вживати в їжу предмети, що зазвичай вважаються неїстівними: до 900 грамів металу на день та скло. Він почав дотримуватися цієї незвичайної дієти у віці 16 років.

Пізніше він почав виступати перед публікою, ковтаючи шматки металу, скла та гуми. Згодом його незвичайні номери стали включати поїдання велосипедів, телевізорів, візків із супермаркетів та інших великих предметів.

Мішель Лотіто за понад 40 років з'їв понад 9 тонн металу Фото: Вiкiпедiя

Найвідомішим його трюком стало поїдання легкого літака Cessna 150. За даними Книги рекордів Гіннеса, Лотіто витратив два роки (з 1978 по 1980 рік) на те, щоб з’їсти цей літак по частинах. Він готував матеріал, розрізаючи його на крихітні фрагменти, які проковтував, не пережовуючи. Щоб полегшити проходження цих шматків через травний тракт, він пив мінеральну олію та велику кількість води.

Станом на 1999 рік, за даними КРГ, Лотіто з’їв 18 велосипедів, 15 візків із супермаркетів, сім телевізорів, шість люстр, два ліжка, комп’ютер та низку інших предметів. Загальна вага металу, з’їденого ним за все життя, оцінювалася в понад дев’ять тонн, що зробило його одним із найнезвичайніших артистів в історії.

Чоловік помер у 2007 році. Йому було 57 років.

Пол Ханн і його найгучніше відригування у світі

Рекорди, пов’язані зі звуком, користуються великою популярністю серед укладачів "Книги рекордів Гіннеса": наприклад, там зафіксовано найгучніший крик і найгучніше муркотіння домашньої кішки.

Однак, мабуть, наймарнішим досягненням у цій категорії може похвалитися британець Пол Ханн: він здатний відригнути з гучністю 109,9 децибелів — цей рекорд він встановив 23 серпня 2009 року в курортному комплексі Butlins у місті Богнор-Ріджис (Велика Британія).

Вчені з'ясували, що відрижка Пола, гучність якої становить 109,9 децибелів, за силою звуку перевершує великий оркестр (98 дБ) і лише трохи поступається відбійному молотку.

Чоловік відточував свою незвичайну навичку, випиваючи величезну кількість газованих напоїв і даючи газу накопичуватися в шлунку.

І він не єдиний: існує й жіноча категорія, в якій рекорд належить італійці Елізі Каньоні (107 децибел).

Повертаючись до Пола, додамо, що у травні 2026 року він офіційно встановив другий рекорд — за тривалістю професійної кар’єри в цій нішевій категорії. Його стаж становить 26 років і 52 дні виступів у якості оплачуваного артиста на світовому телебаченні, радіо та комедійній сцені.

Хюї Зянг "покатався" на дрилі

Іноді досягнення бувають настільки дивними, що їхню логіку важко хоч якось пояснити. Наприклад, 23 грудня 2008 року Хюї Зянг із Німеччини встановив у Мадриді рекорд за кількістю обертів за хвилину у висі на працюючій електродрилі, зробивши 148 обертів.

Це сталося під час зйомок програми "Світові рекорди Гіннеса".

Логіка такого рекорду й досі змушує людей ламати голову.

Кевін Шеллі — гроза для сидінь унітазів

Американський любитель бойових мистецтв на ім’я Кевін Шеллі може пишатися тим, що розбив головою більше сидінь для унітазу, ніж будь-хто інший у світі. У 2007 році він встановив рекорд, розбивши 46 сидінь всього за одну хвилину, що дорівнює майже одному сидінню на секунду. Примітно, що наступного року Шеллі спробував побити власний рекорд. Йому це майже вдалося, але до моменту сигналу про закінчення часу він встиг розбити лише 44 сидіння.

Питання, у чому полягає логіка такого досягнення, знову ж таки залишається відкритим.

Шеллі займається бойовими мистецтвами з 70-х років і встановив кілька світових рекордів з розбивання дощок ударом лоба. Він настільки часто б’є головою по різних предметах, що у нього на голові утворилася гуля.

Ашріта Фурман — рекордсмен за кількістю рекордів

Підсумовуючи вищесказане, не можна не згадати про абсолютного чемпіона з рекордів КРГ, у тому числі й досить суперечливих з точки зору здорового глузду.

Ашріта Фурман — справжня легенда КРГ. За свою кар’єру він встановив понад 550 рекордів, і на даний момент на його рахунку — понад 120 чинних досягнень. Багато з них — цілковита дурниця. Наприклад, він зробив 27 000 стрибків "ноги нарізно — разом", пробіг марафон, тримаючи бейсбольну биту на голові, стрибав через скакалку, стоячи на джампері-пого, зловив 76 яєць, не розбивши жодного.

Нагадаємо, що 78-річна бабуся, яка грає у Fortnite, встановила світовий рекорд.

Також повідомлялося, що 6-річна дівчинка зібрала кубик Рубіка за рекордний час.