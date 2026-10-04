Почти не видно на видео: собака, которая не дала хозяйке полить сад, рассмешила сеть

Социальные сети развеселило забавное видео, на котором домашняя собака пытается поймать каждую каплю воды из садового шланга. Кроме того, этот четвероногий непоседа ещё и мешает хозяйке поливать цветы.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что животное движется настолько быстро, что его просто невозможно разглядеть. Ролик опубликовала страница LADbible в Facebook.

Забавное видео с домашней собакой

На видео видно, что очень активная собака не даёт хозяйке спокойно полить цветы, а как только из шланга бьёт вода, бросается ловить струю и делает это удивительно ловко. Кстати, ролик набрал почти два миллиона просмотров.

Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что собака очень быстрая и её почти не видно на видео.

"Он бежит так быстро, что я не могу сказать, какой породы эта собака. Думаю, что это короткошерстная"

"Ха-ха, у меня тоже есть собака, которая точно похожа на эту".

"Обожаю таких собак. Напоминает мне мою собаку".

"Что это за собака, она бежит слишком быстро"

"Очень смеялась над этим видео". "Я люблю собак!! Какая она счастливая".

Видео дня

Вместе с тем ветеринары советуют делать перерывы во время таких водных развлечений и не позволять питомцу кусать сильную струю из шланга. Ведь у животного может произойти водное отравление. Хотя у собак это заболевание встречается редко, но оно возможно, если животное за короткое время проглотит слишком много воды, в том числе во время игры со шлангом.

Напомним, что в Национальной гвардии Мексики служит необычная служебная собака, а именно — 13-месячный чихуахуа по кличке Коммандо, вес которого составляет всего 7 килограммов.

Кроме того, домашняя собака в Великобритании помогла полиции найти своего хозяина, который пытался скрыться от правоохранителей и даже бросил во время побега животных на улице. Инцидент произошел в графстве Чешир. Мужчина начал убегать на электросамокате, но одна из собак не растерялась и привела полицию прямо к дому.