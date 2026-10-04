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Почти не видно на видео: собака, которая не дала хозяйке полить сад, рассмешила сеть

Забавное видео с домашней собакой
Собака | Фото: Скриншот

Социальные сети развеселило забавное видео, на котором домашняя собака пытается поймать каждую каплю воды из садового шланга. Кроме того, этот четвероногий непоседа ещё и мешает хозяйке поливать цветы.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что животное движется настолько быстро, что его просто невозможно разглядеть. Ролик опубликовала страница LADbible в Facebook.

Забавное видео с домашней собакой

На видео видно, что очень активная собака не даёт хозяйке спокойно полить цветы, а как только из шланга бьёт вода, бросается ловить струю и делает это удивительно ловко. Кстати, ролик набрал почти два миллиона просмотров.

Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что собака очень быстрая и её почти не видно на видео.

  • "Он бежит так быстро, что я не могу сказать, какой породы эта собака. Думаю, что это короткошерстная"
  • "Ха-ха, у меня тоже есть собака, которая точно похожа на эту".
  • "Обожаю таких собак. Напоминает мне мою собаку".
  • "Что это за собака, она бежит слишком быстро"
  • "Очень смеялась над этим видео". "Я люблю собак!! Какая она счастливая".
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Вместе с тем ветеринары советуют делать перерывы во время таких водных развлечений и не позволять питомцу кусать сильную струю из шланга. Ведь у животного может произойти водное отравление. Хотя у собак это заболевание встречается редко, но оно возможно, если животное за короткое время проглотит слишком много воды, в том числе во время игры со шлангом.

Напомним, что в Национальной гвардии Мексики служит необычная служебная собака, а именно — 13-месячный чихуахуа по кличке Коммандо, вес которого составляет всего 7 килограммов.

Кроме того, домашняя собака в Великобритании помогла полиции найти своего хозяина, который пытался скрыться от правоохранителей и даже бросил во время побега животных на улице. Инцидент произошел в графстве Чешир. Мужчина начал убегать на электросамокате, но одна из собак не растерялась и привела полицию прямо к дому.