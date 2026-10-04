Його майже не видно на відео: собака, який не дав власниці полити сад, розсмішив мережу

Соцмережу розвеселило кумедне відео, де домашній собака намагається впіймати кожну краплю води із садового шланга. Крім того, чотирилапий непосида ще й заважає власниці полити квіти.

У коментарях під відео користувачі відзначають, що тварина настільки швидко рухається, що її просто не можливо розгледіти. Ролик поширила сторінка LADbible у Facebook.

Смішне відео з домашінм собакою

На відео помітно, що дуже активний пес не дає власниці спокійно полити квіти, а щойно зі шланга б’є вода, кидається ловить її струмінь і робить це напрочуд спритно. До слова, ролик набрав майже два мільйони переглядів.

Деякі юзери у коментарях відзначають, що собака дуже швидкий і його майже не помітно на відео.

"Він рухається так швидко, що я не можу сказати, якої породи ця собака. Гадаю, що це короткошерста"

"Ха-ха, у мене теж є собака, яка точно схожа на цю".

"Обожнюю таких собак. Нагадує мені про мою собаку".

"Яка це собака, вона біжить занадто швидко"

"Дуже сміялася з цього відео". Я люблю собак!! Яка вона щаслива".

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Натомість ветеринари радять робити перерви під час таких водних розваг і не дозволяти улюбленцю кусати потужний струмінь зі шланга. Бо у тварини може статися водне отруєння. Хоча у собак це захворювання трапляється рідко, але воно можливе, якщо тварина за короткий час ковтає забагато води, в тому числі під час гри зі шлангом.

Нагадаємо, що у Національній гвардії Мексики служить незвичайний службовий пес, а саме — 13-місячний чихуахуа Коммандо, який має вагу лише 7 кілограмів.

Також домашній пес у Британії допоміг поліції знайти свого господаря, який намагався втекти від правоохоронців, і навіть покинув під час втечі тварин на вулиці. Інцидент трапився у графстві Чешир. Чоловік почав втікати на електросамокаті, але один із собак не розгубився та привів поліцію прямо до будинку.