Посреди Тихого океана кашалоты протаранили и потопили яхту: экипаж ждал помощи 18 часов

Несколько кашалотов протаранили 16-метровую яхту в отдалённой южной части Тихого океана, к северу от острова Норфолк, расположенного между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией.

Четырём членам экипажа удалось спастись. Они ждали помощи 18 часов, как сообщила газета The New York Times.

Яхта под названием "Tai Tam" принадлежала супругам Джемми и Джереми Куперам, которые недавно отправились в плавание из Фиджи в Новую Зеландию. На судне Куперы преодолели более 37 километров. Вместе с ними на борту находились ещё двое путешественников — Терри Гезеррингтон и Мартин Жоффре, с которыми владельцы яхты познакомились на Фиджи.

Кашалоты потопили яхту в Тихом океане

На четвёртый день путешествия 57-летняя женщина, управлявшая яхтой, почувствовала сильный удар. После этого её отбросило на левый борт, а штурвал заклинило. Выяснилось, что рядом с судном проплывала группа из 6–8 кашалотов. И один из них, вероятно, и столкнулся с яхтой.

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"Я посмотрела налево, и мы вместе с другими членами экипажа увидели стаю китов", — рассказала женщина.

В результате удара на яхте было повреждено рулевое устройство, на правом борту появилось несколько трещин, из-за которых яхта начала наполняться водой. До берега оставалось 370 км, яхта начала тонуть.

Мартен Жоффре нырнул под судно, чтобы осмотреть корпус, и помогал другим заделывать пробоины подручными средствами. 59-летний Джереми подал сигнал бедствия.

После того как трюмные насосы и откачка воды не помогли, так как вода продолжала поступать, экипаж спустил на воду спасательный плот и небольшую лодку и стал ждать помощи. Так они провели ночь и утро.

Людей спасло частное судно, которое находилось почти в 200 км от места происшествия и откликнулось на сообщение о бедствии.

На рассвете яхта пошла ко дну океана; супруги не успели спасти с неё ничего, но они были рады, что остались в живых.

Напомним, что в Средиземном море затонула роскошная суперяхта Angiola II стоимостью 9,1 миллиона долларов, то есть примерно 406 млн 250 тыс. гривен. На момент катастрофы на борту находились четырнадцать пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, яхту Цукерберга стоимостью 300 миллионов долларов обвинили в том, что она не откликнулась на сигнал о помощи от судна, севшего на мель. В итоге их спасла команда круизного лайнера Alaska Cruise Line.