Посеред Тихого океану кашалоти протаранили та потопили яхту: екіпаж чекав на допомогу 18 годин

Кілька кашалотів протаранила 16-метрову яхту у віддаленій південній частині Тихого океану, на північ від острова Норфолк, що розташований між Австралією, Новою Каледонією та Новою Зеландією.

Чотирьом членам екіпажу вдалося врятуватися. Вони чекали на допомогу 18 годин, розповіли в The New York Times.

Яхта під назвою Tai Tam належала подружжю Джеммі та Джеремі Куперам, які нещодавно вирушили у плавання з Фіджі до Нової Зеландії. На судні Купери подолали понад 37 кілометрів. Разом із ними на борту перебували ще двоє мандрівників Террі Гезерінгтон і Мартін Жоффре, яких власники яхти зустріли на Фіджі.

Кашалоти потопили яхту у Тихому океані

На четвертий день подорожі 57-річна жінка, яка керувала яхтою, відчула сильний удар. Після цього її відкинуло на лівий борт, а штурвал заклинило. З'ясувалося, що поруч із судном пропливала група з 6-8 кашалотів. І один з них, ймовірно, і не розминувся з яхтою.

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"Я подивилася ліворуч, і ми разом з іншими членами екіпажу побачили зграю китів", — розповіла жінка.

Внаслідок удару на яхті пошкодилося стерно, на правому борту з'явилося кілька тріщин, через які яхта почала наповнюватися водою. До берега було 370 км, яхта почала тонути.

Мартен Жоффре пірнув під судно, щоб оглянути корпус, і допомагав іншим латати пробоїни підручними засобами. 59-річний Джеремі подав сигнал про лихо.

Після того, як трюмні помпи та вичерпування води не допомогли, бо продовжувала прибувати. Екіпаж спустив на воду рятувальний пліт та невеликий човен і чекав на допомогу. Так вони провели ніч і ранок.

Врятувало людей приватне судно, яке перебувало за майже 200 км та відгукнулося на повідомлення про лихо.

На світанку яхта пішла на дно океану подружжя не встигло з неї нічого врятувати, але вони були раді, що лишилися живими.

Нагадаємо, що у Середземному морі затонула розкішна суперяхта Angiola II вартістю 9,1 мільйона доларів, тобто приблизно 406 млн 250 тис. гривень. На момент катастрофи на борту перебувало чотирнадцять пасажирів та членів екіпажу.

Також Яхту Цукерберга вартістю 300 мільйонів доларів звинуватили в тому, що вона не відреагувала на заклик про допомогу від судна, яке сіло на мілину. Зрештою їх врятувала команда круїзного лайнера Alaska Cruise Line.