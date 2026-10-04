Загадочные черные камни, выброшенные на берег Балтийского моря: откуда они взялись

На польском курорте Устка на берегу Балтийского моря появилось большое количество таинственных липких камней вдоль почти 50-километрового участка побережья.

Странные камни содержат нефть. Пришлось перекрыть целые участки пляжа, пишет издание Bild.

В течение нескольких дней специальные бригады очищали пляжи на побережье Балтийского моря между приморскими курортами Ровы и Виче в Померании. Отдыхающие обнаружили загрязнение и сообщили о нем 26 сентября.

На данный момент подтверждено, что чёрные комки содержат компоненты нефтепродуктов. Однако их происхождение остаётся неясным.

Анна Сендзинская, глава морского управления в Слупске, считает, что источник загрязнения, возможно, так и не будет найден.

"Расследование продолжается, но, на мой взгляд, оно завершится без установления виновных", — сказала Анна Сендзинская.

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По данным польских властей, кратковременный контакт людей с этим веществом не представляет угрозы для здоровья. Тем не менее, оно классифицируется как опасные отходы.

На пляжах Польши обнаружили липкие черные комки с нефтью Фото: Из открытых источников

Но что именно вынесло море на пляжи, остается загадкой для экспертов. По словам властей, окончательная идентификация невозможна из-за загрязнения образцов.

В частности, появилась версия, что загрязнение могло быть вызвано незаконной очисткой судовых танков в море. Власти даже осмотрели подозрительное судно и взяли пробы. Однако связь пока не установлена.

После очистки морская администрация вновь открыла несколько участков пляжа.

Однако эксперты предполагают, что на берег вынесет ещё больше таких веществ. Будет ли это загрязнение иметь последствия для экосистемы Балтийского моря, пока неясно.

В то же время в социальных сетях многие жители и туристы задают вопросы о том, откуда взялось это загрязнение и кто за это отвечает. Другие сообщают, что липкое вещество практически невозможно удалить с обуви и одежды.

Напомним, что шведская береговая охрана отслеживает теневой российский флот, который продолжает перевозить нефть, несмотря на санкции. Однако танкеры заполнили Балтийское море, создавая угрозу экологической катастрофы.

Кроме того, российский "Северный поток-2" загрязнил Балтийское море газом.