Загадкове чорне каміння, викинуло на берег Балтійського моря: звідки воно взялося

На польському курорті Устка на березі Балтійського моря з'явилася велика кількість таємничого, липкого каміння уздовж майже 50-кілометрової ділянки узбережжя.

Дивне каміння містить нафту. Цілі ділянки пляжу довелося перекрити, пише видання Bild.

Протягом кількох днів спеціальні бригади очищали пляжі на узбережжі Балтійського моря між приморськими курортами Рови та Віче в Померанії. Відпочивальники виявили забруднення та повідомили про нього 26 вересня.

Наразі підтверджено, що чорні грудки містять компоненти нафтопродуктів. Але їх походження залишається незрозумілим.

Анна Сендзінська, голова морського управління в Слупську, вважає, що джерело забруднення, можливо, ніколи не буде знайдено.

"Розслідування триває, але, на мою думку, воно завершиться без встановлення винних", — сказала Анна Сендзінська.

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За даними польської влади, короткочасний контакт людей із речовиною не становить ризику для здоров’я. Тим не менш, вони класифікуються як небезпечні відходи.

На пляжах Польщі знайшли липкі чорні грудки з нафтою Фото: З відкритих джерел

Але що саме викинуло море на пляжі, залишається загадкою для експертів. За словами влади, остаточна ідентифікація неможлива через забруднення зразків.

Зокрема, з'явилася версія, що забруднення могло бути спричинене незаконним очищенням суднових танків у морі. Влада навіть оглянула підозріле судно та взяла проби. Але зв'язок поки що не встановлено.

Після очищення морська адміністрація знову відкрила кілька ділянок пляжу.

Але експерти припускають, що на берег викине ще більше таких речовин. Чи матиме забруднення наслідки для екосистеми Балтійського моря, наразі неясно.

Натомість у соціальних мережах багато мешканців та туристів запитують, звідки взялося забруднення та хто за це відповідальний. Інші повідомляють, що липку речовину майже неможливо видалити з взуття та одягу.

Нагадаємо, що шведська берегова охорона відстежує тіньовий російський флот, який продовжує перевозити нафту, попри санкції. Але танкери заповнили Балтійське море, загрожуючи екологічною катастрофою.

Також російський "Північний потік-2" забруднив Балтійське море газом.