Все пошло не по плану: россияне погрузили вертолет Ми-2 на пикап и попытались его перевезти (видео)

Местные жители в Краснодарском крае решили, что смогут самостоятельно, без специальной техники, перевезти вертолёт Ми-2 на пикапе. Но их ждало горькое разочарование после того, как вертолёт упал вместе с автомобилем.

Курьезное видео с участием россиян сильно развеселило пользователей социальных сетей, которые активно комментировали ролик после неудачной попытки россиян.

Забавное видео с россиянами

На видео видно, как вертолёт установили на крышу автомобиля, но во время движения пикап не удержал равновесие и перевернулся вместе с Ми-2, серьезно повредив летательный аппарат. Также в кадр попал водитель автомобиля, который буквально выскочил из машины перед тем, как вертолёт опрокинул её.

Момент феерического падения российской техники активно комментировали пользователи социальных сетей. В частности, некоторые пользователи отметили, что эта идея "просто идиотская".

Видео дня

"Россияне пытаются перевезти свой многоцелевой вертолёт Ми-2 как поросенка — в кузове пикапа. Результат предсказуем сразу, но только не для тупых".

"Краснодарский край, "страна" с притязаниями на "империю" — осенью 2026 года, XIX век "высоких технологий".

"Ещё бы на мотоцикле повезли".

"А могли бы и на велосипеде везти".

Напомним, что 1 октября в подмосковном Одинцово произошел взрыв в одном из многоэтажных домов на улице Белорусской. Сообщается, что в тот момент в квартире находился только кот. Инцидент произошёл из-за туристического газового баллона, который был оставлен на включённой плите.

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