Все пошло не по плану: россияне погрузили вертолет Ми-2 на пикап и попытались его перевезти (видео)
Местные жители в Краснодарском крае решили, что смогут самостоятельно, без специальной техники, перевезти вертолёт Ми-2 на пикапе. Но их ждало горькое разочарование после того, как вертолёт упал вместе с автомобилем.
Курьезное видео с участием россиян сильно развеселило пользователей социальных сетей, которые активно комментировали ролик после неудачной попытки россиян.
На видео видно, как вертолёт установили на крышу автомобиля, но во время движения пикап не удержал равновесие и перевернулся вместе с Ми-2, серьезно повредив летательный аппарат. Также в кадр попал водитель автомобиля, который буквально выскочил из машины перед тем, как вертолёт опрокинул её.
Момент феерического падения российской техники активно комментировали пользователи социальных сетей. В частности, некоторые пользователи отметили, что эта идея "просто идиотская".
- "Россияне пытаются перевезти свой многоцелевой вертолёт Ми-2 как поросенка — в кузове пикапа. Результат предсказуем сразу, но только не для тупых".
- "Краснодарский край, "страна" с притязаниями на "империю" — осенью 2026 года, XIX век "высоких технологий".
- "Ещё бы на мотоцикле повезли".
- "А могли бы и на велосипеде везти".
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