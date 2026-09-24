Нашли мертвой в лесу: участницу конкурса "Мисс Россия" жестоко убил ее бойфренд

В июле 39-летняя участница конкурса "Миссис Россия Вселенная" Наталья Божук была найдена мертвой в лесу. Ее бойфренда Павла Козлова арестовали за границей и обвинили в убийстве.

Женщина пропала без вести после того, как вышла выгулять свою собаку. Она пропала без вести после ссоры с 44-летним Павлом Козловым 17 июля, пишет Daily Star.

Убийство, как утверждается, произошло в июле недалеко от жилого микрорайона Ромашково в Одинцове, что в Московской области России.

Женщина была моделью и участницей конкурса "Миссис Россия Вселенная". Она также работала стилистом и недавно окончила курс в телевизионной школе "Останкино".

Родственники забили тревогу, когда она перестала отвечать на телефонные звонки.

В ходе расследования выяснилось, что она скончалась 17 июля или на следующий день. Её останки были обнаружены 27 июля в мешках, брошенных в лесу возле хозяйственной постройки.

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Также стало известно, что её собака оставалась рядом с местом преступления почти две недели и помогла полицейским найти свою хозяйку. Следователи заявили, что тело было расчленено и спрятано после убийства.

Наталья Божук с Павлом Козловым Фото: скриншот

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк сообщила, что между супругами произошла ссора из-за личного оскорбления. Причиной убийства стала ревность.

"Во время ссоры подсудимый нанес женщине несколько ударов, от которых она скончалась. После этого злоумышленник принял меры, направленные на сокрытие следов преступления", — сказала она.

Также сообщается, что Козлов вылетел из московского аэропорта Внуково в Турцию, а затем направился на Северный Кипр.

Его задержали 17 сентября. Турецкие полицейские передали его российской стороне в аэропорту Стамбула 18 сентября.

Козлову предъявлено обвинение в убийстве по статье 105, и ему грозит тюремный срок до 15 лет. Расследование дела продолжается.

Пара впервые встретилась примерно шесть месяцев назад, после того как она объявила, что ищет партнера.

Также сообщается, что Козлов, уроженец Ташкента, работал в финансовой сфере и основал оптовый бизнес. У него есть пятилетняя дочь и девятилетний сын.

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