Знайшли мертвою в лісі: учасницю конкурсу "Міс Росія" жорстоко вбив її бойфренд

У липні 39-річна учасниця конкурсу "Місіс Росія Всесвіт" Наталія Божук була знайдена мертвою в лісі. Її бойфренда Павла Козлова заарештували за кордоном і звинуватили у вбивстві.

Жінка зникла безвісти після того, як пішла вигулювати свого собаку. Вона зникла безвісти після сварки з 44-річним Павлом Козловим 17 липня, пише Daily Star.

Вбивство, як стверджується, сталося в липні поблизу житлового масиву Ромашково в Одинцові, що в Московській області Росії .

Жінка була моделлю та учасницею конкурсу "Місіс Росія Всесвіт". Вона також працювала стилістом і нещодавно закінчила курс у телевізійній школі "Останкіно".

Рідні забили тривогу, коли вона перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Під час розслідування з'ясувалося, що вона померла 17 липня або наступного дня. Її останки були знайдені в мішках, покинутих у лісі біля господарської будівлі, 27 липня.

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Також стало відомо, що її собака залишався поблизу місця злочину майже два тижні та допоміг поліцейським знайти свою власницю. Слідчі заявили, що тіло було розчленовано та заховано після вбивства.

Наталія Божук з Павлом Козловим Фото: скриншот

Речниця МВС Ірина Волк повідомила, що між парою сталася сварка через особисту образу. За вбивством стояли ревнощі.

"Під час сварки підсудний завдав жінці кілька ударів, від яких вона померла. Після цього зловмисник вжив заходів, спрямованих на приховування слідів злочину", — сказала вона.

Також повідомляється, що Козлов вилетів з московського аеропорту Внуково до Туреччини, а потім попрямував до Північного Кіпру.

Його було затримано 17 вересня. Турецькі поліцейські передали його російській стороні в аеропорту Стамбула 18 вересня.

Козлову пред'явлено звинувачення у вбивстві за статтею 105 і може бути ув'язнено на строк до 15 років. Розслідування справи триває.

Пара вперше зустрілася приблизно шість місяців тому, після того, як вона оголосила, що шукає партнера.

Також повідомляється, що Козлов, родом з Ташкента, працював у фінансовій сфері та заснував оптовий бізнес. У нього є п'ятирічна донька та дев'ятирічний син.

Нагадаємо, що 32-річна інфлюенсерка Стефані Піпер з Австрії зникла наприкінці листопада 2025 року після вечірки. Через кілька днів її понівечене тіло заховане у валізі було знайдено у лісі в Словенії.

Також відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренду з вірусними трюками для вірусного контенту.