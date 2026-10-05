Все пішло не за планом: росіяни поклали вертоліт Мі-2 на пікап і спробували його перевезти (відео)

Місцеві жителі у Краснодарському краї вирішили, що можуть самотужки без спеціальної техніки переправити вертоліт Мі-2 на пікапі. Але їх чекало гірке розчарування після того, як вертоліт впав разом з автомобілем.

Курйозне відео з росіянам добряче розвеселило користувачів соціальних мереж, які активно коментували ролик після невдалої спроби росіян.

Курйозне відео з росіянами

На відео видно, як вертоліт встановили на дах автомобіля, але під час руху пікап не втримав рівновагу та перекинувся разом із Мі-2, добряче пошкодивши літальний апарат. Також у кадр потрапив водій автівки, який буквально вискочив з машини перед тим як гелікоптер її перекинув.

Момент феєричного падіння російської техніки активно коментували користувачі соцмереж. Зокрема, деякі юзери відзначили, що ідея "просто ідіотська".

"Росіяни пробують перевезти свій багатацільовий вертоліт Мі-2 як порося — у кузові пікапа. Результат прогнозований відразу, але ж не для тупих".

"Краснодарський край, "страна" з претензіями на "імперію" — в осінь-2026, ХІХ століття "високих технологій".

"Іще би мотоциклом повезли".

"А могли би на велосипеді везти".

Видео дня

Нагадаємо, що 1 жовтня у підмосковному Одінцово стався вибух в одній із багатоповерхівок на вулиці Білоруській. Повідомляється, що у той момент у квартирі перебував лише кіт. Інцидент трапився через туристичний газовий балон, що був залишений на увімкненій плиті.

Також учасницю конкурсу "Міс Росія" жорстоко вбив її бойфренд. У липні 39-річна учасниця конкурсу "Місіс Росія Всесвіт" Наталія Божук була знайдена мертвою в лісі. Її бойфренда Павла Козлова заарештували за кордоном і звинуватили у вбивстві.