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Все пішло не за планом: росіяни поклали вертоліт Мі-2 на пікап і спробували його перевезти (відео)

Перевезення гелікоптера Мі-2 у Росії
Гелікоптер Мі-2 | Фото: Скриншот

Місцеві жителі у Краснодарському краї вирішили, що можуть самотужки без спеціальної техніки переправити вертоліт Мі-2 на пікапі. Але їх чекало гірке розчарування після того, як вертоліт впав разом з автомобілем.

Курйозне відео з росіянам добряче розвеселило користувачів соціальних мереж, які активно коментували ролик після невдалої спроби росіян.

Курйозне відео з росіянами

На відео видно, як вертоліт встановили на дах автомобіля, але під час руху пікап не втримав рівновагу та перекинувся разом із Мі-2, добряче пошкодивши літальний апарат. Також у кадр потрапив водій автівки, який буквально вискочив з машини перед тим як гелікоптер її перекинув.

Момент феєричного падіння російської техніки активно коментували користувачі соцмереж. Зокрема, деякі юзери відзначили, що ідея "просто ідіотська".

  • "Росіяни пробують перевезти свій багатацільовий вертоліт Мі-2 як порося — у кузові пікапа. Результат прогнозований відразу, але ж не для тупих".
  • "Краснодарський край, "страна" з претензіями на "імперію" — в осінь-2026, ХІХ століття "високих технологій".
  • "Іще би мотоциклом повезли".
  • "А могли би на велосипеді везти".
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