Хомяк залез на линию электропередачи в Ровенской области: его спасли энергетики (видео)

В Ровенской области сотрудники "Ровнооблэнерго" во время ремонта воздушной линии заметили на проводе животное, похожее на хомячка.

Животное, возможно, зацепилось за провод, когда его натягивали энергетики, сообщили на странице "Ровнооблэнерго" в Facebook.

Хомяк залез на провод линии

Инцидент произошёл во время ремонта воздушной линии 35 кВ. Сотрудники "Ровнооблэнерго" заметили маленькое животное, когда натягивали линию. Как оно оказалось на проводе, точно неизвестно. Но, вероятно, животное зацепилось за провод, когда энергетики его натягивали, и они его не заметили.

"Наши сотрудники сначала предположили, что на проводе крыса, затем — что это бобр. Но, похоже, это был обычный хомяк. После удивления возник вопрос, как безопасно помочь ему вернуться на землю и спасти смельчака", — говорится в публикации.

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Тогда работники снова опустили провод, чтобы животное смогло спрыгнуть. После того как оно оказалось на земле и убежало, провод снова натянули и подключили напряжение.

"Иногда во время работы возникают ситуации, которых точно не найдёшь ни в одной инструкции", — добавили в компании.

Напомним, что в сети стало вирусным забавное видео с хомячком, который уснул мордочкой в миске. Животишка решила перекусить рисом, но так устала, что у неё даже не хватило сил дойти до своей клетки.

Кроме того, 130 хомячков умудрились сбежать из своих клеток и "заставили" пилота совершить посадку. Грызунов заказывали для зоомагазина на острове Сан-Мигель (Португалия).