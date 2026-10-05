Хом'як заліз на електролінію на Рівненщині: його врятували енергетики (відео)

На Рівненщині працівники "Рівнеобленерго" під час ремонту повітряної лінії помітили на дроті тварину, схожу на хом'ячка.

Тварина могла зачепитися за провід, коли його натягували енергетики, повідомили на сторінці у Facebook "Рівнеобленерго".

Хом'як заліз на дріт лінії

Інцидент трапився під час ремонту повітряної лінії 35 кВ. Працівники "Рівнеобленерго" помітили маленьку тварину, коли натягнули лінію. Як вона туди потрапила на дріт достеменно невідомо. Але, ймовірно, тваринка зачепилася за провід, коли енергетики його натягували, і не помітили її.

"Наші працівники спочатку припустили, що на проводі щур, потім — що це бобер. Та, здається, це був хом'як звичайний. Після реакції здивування постало питання, як безпечно допомогти йому повернутися на землю та врятувати відчайдуха", — йдеться у публікації.

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Тоді працівники знову опустили провід, щоб тварина змогла зіскочити. Після, як вона опинилася на землі й побігла геть, дріт знову повторно натягнули й підключили напругу.

"Іноді під час роботи трапляються ситуації, яких точно не знайдеш у жодній інструкції", — додали у компанії.

Нагадаємо, що у мережі завірусилось кумедне відео з хом’яком, який заснув мордою у мисці. Тваринка вирішила перекусити рисом, але настільки зморилась, що навіть не вистачило сил дійти до своєї клітки.

Також 130 хом'яків примудрились втекти зі своїх кліток й "змусили" пілота йти на посадку. Гризунів замовляли для зоомагазину на острові Сан-Мігель (Португалія).