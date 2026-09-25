Хом'як заснув мордою просто у мисці і розсмішив мережу (відео)

У мережі завірусилось кумедне відео з хом’яком, який заснув мордою у мисці. Тваринка вирішила перекусити рисом, але настільки зморилась, що навіть не вистачило сил дійти до своєї клітки.

Користувачі мережі не оминули кадр увагою, залишивши безліч жартівливих коментарів. Відповідне відео оприлюднили у Facebook.

Хом’як заснув у мисці

На опублікованому відео можна побачити маленького хом’ячка, який тихенько приліг у рожевій мисці та солодко заснув. Перед цим тваринка смачно поїла і, ймовірно, це повалило її у сон.

Таким чином, хом’ячок знайшов собі максимально незвичне, але дуже зручне місце для відпочинку.

У мережі посміялись над кумедним і, водночас, милим хом’ячком.

"Рис все ще в його лапі";

"Так роблять кожного разу вуглеводи";

"Пухкенький".

Реакція мережі на хом'яка Фото: Скріншот Реакція мережі на хом'яка Фото: Скріншот Реакція мережі на хом'яка Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мережа вибухнула кумедним відео з бабаками. Тваринки щось не поділили та почали битися. У цей час їхня малеча намагалася усіма способами примирити батьків.

Кіт, що заснув у парку мініатюр, став новим мемом мережі. Білий велетень окупував крихітну копію вулиці Royal Crescent англійського міста Бат.

Видео дня

Крім того, у мережі завірусилось відео з чарівним песиком на кличку Ґьоста, який просто під час гри непритомніє. Тваринка підкорила серця людей з усього світу.