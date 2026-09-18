Песик, який щоразу непритомніє від щастя, став зіркою мережі (відео)

У мережі завірусилось відео з чарівним песиком на кличку Ґьоста, який просто під час гри непритомніє. Тваринка підкорила серця людей з усього світу.

Ґьоста – кокер-спанієль. Багато хто називає їх "веселими кокерами". Відео з песиком активно публікує його власник у TikTok (thecockerspanielpuppy).

Ця порода собак відома своєю життєрадісністю. Однак Ґьоста страждає на нарколепсію з катаплексією. Це рідкісний неврологічний розлад, що спричиняє раптову втрату контролю над м’язами та непереборне бажання спати. Втім, через невеликий проміжок часу тварини з таким діагнозом знову стають на лапи та продовжують гратися.

Зазначається, що зазвичай такі напади тривають від кількох секунд до хвилини, після чого рухова активність відновлюється.

У маленького Ґьости діагностували цю хворобу, коли йому було лише дев’ять тижнів, але його власник забезпечив йому повноцінне й щасливе життя.

Видео дня

За словами власників песика, іноді напад катаплексії може спровокувати їжа, а іноді – гра.

"У нього не просто нарколепсія — у нього є повноцінне життя", — наголошують вони.

На цих милих кадрах можна побачити чорно-білого собаку під час прогулянок: він носить у зубах палиці та грається з іншими собаками. Хоча власники кажуть, що Ґьоста живе щасливим життям, вони визнають: перехожі часто лякаються, коли бачать, як він непритомніє.

Власники песика додали, що вирішили ділитися відео про Ґьосту, аби показати, як саме виглядає нарколепсія у собак.

"Я хочу, щоб люди розуміли: ці падіння — лише невелика частина життя Ґьости. Я показую найбільш драматичні моменти, адже саме їх людям потрібно бачити, щоб зрозуміти суть цього стану. Але я зовсім не хочу, щоб ці моменти стали єдиним, що спадає людям на думку, коли вони згадують Ґьосту", — додав власник тваринки.

Ґьоста – зірка соцмереж Фото: Tik-Tok Ґьоста знепритомнів Фото: Tik-Tok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Шанхаї гігантська такса викликає ажіотаж: люди шикуються в черги, щоб помилуватися сплячою твариною розміру XXL.

Домашній пес у Британії допоміг поліції знайти свого господаря, який намагався втекти від правоохоронців, і навіть покинув під час втечі тварин на вулиці. Інцидент трапився у графстві Чешир.

Крім цього, зіркою соцмереж стала собака, яку прийняли в поліцію після того, як вона "заробила мільйони". Господар тварини Кліфф Браш кинув роботу бухгалтера, щоб стати повноцінним творцем контенту.