Собачка, которая каждый раз теряет сознание от счастья, стала звездой интернета (видео)

В сети стало вирусным видео с очаровательной собачкой по кличке Гёста, которая просто во время игры теряет сознание. Животное покорило сердца людей со всего мира.

Гёста — кокер-спаниель. Многие называют их "весёлыми кокерами". Видео с щенком активно публикует его хозяин в TikTok (thecockerspanielpuppy).

Эта порода собак известна своей жизнерадостностью. Однако Гёста страдает нарколепсией с катаплексией. Это редкое неврологическое расстройство, вызывающее внезапную потерю контроля над мышцами и непреодолимое желание спать. Впрочем, через некоторое время животные с таким диагнозом снова встают на лапы и продолжают играть.

Отмечается, что обычно такие приступы длятся от нескольких секунд до минуты, после чего двигательная активность восстанавливается.

У маленького Гёсти диагностировали эту болезнь, когда ему было всего девять недель, но его хозяин обеспечил ему полноценную и счастливую жизнь.

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По словам владельцев собаки, иногда приступ катаплексии может быть вызван едой, а иногда — игрой.

"У него не просто нарколепсия — у него полноценная жизнь", — подчеркивают они.

На этих милых кадрах можно увидеть чёрно-белую собаку во время прогулок: она несёт в зубах палки и играет с другими собаками. Хотя хозяева говорят, что Гёста живёт счастливой жизнью, они признают: прохожие часто пугаются, когда видят, как он теряет сознание.

Владельцы собаки добавили, что решили поделиться видео о Гёсте, чтобы показать, как именно проявляется нарколепсия у собак.

"Я хочу, чтобы люди понимали: эти падения — лишь небольшая часть жизни Гёсты. Я показываю самые драматичные моменты, ведь именно их людям нужно увидеть, чтобы понять суть этого состояния. Но я совсем не хочу, чтобы эти моменты стали единственным, что приходит людям в голову, когда они вспоминают Гёсту", — добавил владелец животного.

Геста — звезда социальных сетей Фото: Tik-Tok Геста потерял сознание Фото: Tik-Tok

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