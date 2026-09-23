Сімейні мелодрами: у мережі сміються з кумедної сварки у родині бабаків (відео)

Мережа вибухнула кумедним відео з бабаками. Тваринки щось не поділили та почали битися. У цей час їхня малеча намагалася усіма способами примирити батьків.

Відповідний ролик оприлюднили у Threads. Користувачі мережі "рознесли" коментарі своїми догадками, через що все ж таки посварились тваринки.

Сімейна сварка бабаків

На опублікованому відео видно, як двоє дорослих бабаків влаштували сварку на очах у свого малюка. Вони активно махали лапками та кусали одне одного, з’ясовуючи стосунки. Тим часом їхнє дитинча намагалося втрутитися у бійку та примирити батьків.

Що саме не поділили бабаки – невідомо. Однак користувачі мережі, жартуючи, поділилися своїми припущеннями:

"Вона йому сказала, що нічого не хоче. А він реально нічого додому не приніс";

"Хтось з’їв шоколадку і не поділився";

"Коли він з’їв останню цукерку вдома і не поділився";

"Вона хоче в неділю в ТЦ, а він хоче весь день лежати на дивані".

Видео дня

Реакція соцмереж на кумедне відео з бабаками Фото: Threads Реакція соцмереж на кумедне відео з бабаками Фото: Threads Реакція соцмереж на кумедне відео з бабаками Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Песик погриз туфлі нареченої за день до весілля і взірвав мережу. Взуття вже було непридатне для носіння.

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