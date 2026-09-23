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Сімейні мелодрами: у мережі сміються з кумедної сварки у родині бабаків (відео)

Смішні бабаки влаштували бійку
Бабаки влаштували сварку | Фото: Threads

Мережа вибухнула кумедним відео з бабаками. Тваринки щось не поділили та почали битися. У цей час їхня малеча намагалася усіма способами примирити батьків.

Відповідний ролик оприлюднили у Threads. Користувачі мережі "рознесли" коментарі своїми догадками, через що все ж таки посварились тваринки.

Сімейна сварка бабаків

На опублікованому відео видно, як двоє дорослих бабаків влаштували сварку на очах у свого малюка. Вони активно махали лапками та кусали одне одного, з’ясовуючи стосунки. Тим часом їхнє дитинча намагалося втрутитися у бійку та примирити батьків.

Що саме не поділили бабаки – невідомо. Однак користувачі мережі, жартуючи, поділилися своїми припущеннями:

  • "Вона йому сказала, що нічого не хоче. А він реально нічого додому не приніс";
  • "Хтось з’їв шоколадку і не поділився";
  • "Коли він з’їв останню цукерку вдома і не поділився";
  • "Вона хоче в неділю в ТЦ, а він хоче весь день лежати на дивані".
Видео дня
Кумедне відео з бабаками
Реакція соцмереж на кумедне відео з бабаками
Фото: Threads
Кумедне відео з бабаками
Реакція соцмереж на кумедне відео з бабаками
Фото: Threads
Кумедне відео з бабаками
Реакція соцмереж на кумедне відео з бабаками
Фото: Threads
Кумедне відео з бабаками
Кумедне відео з бабаками
Кумедне відео з бабаками

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у мережі завірусилось відео з чарівним песиком на кличку Ґьоста, який просто під час гри непритомніє. Тваринка підкорила серця людей з усього світу.