Песик погриз туфлі нареченої за день до весілля і взірвав мережу (фото)
Найочікуваніший день у житті кожної дівчинки – це весілля. Однак під час підготовки не все йде за планом. Так сталось і в Анастасії. Її песик за день до свята вирішив «покуштувати» туфлі нареченої.
Собака погриз весільне взуття, і воно вже було непридатне для носіння. Користувачі мережі назвали ситуацію кумедною. Відповідний пост оприлюднили у Threads.
На опублікованих кадрах видно, як собака добряче погриз весільні туфлі, залишивши на них сліди своїх зубів. На жаль, взуття вже було непридатним для носіння.
Судячи з фото, песику стало соромно за свою витівку. Його сумні очі зачарували мережу.
"Якщо тут є наречені, які дуже хвилюються за весілля і за те, що щось може піти не за планом — я тут, щоб вас заспокоїти. Я все взяла на себе. Вашій увазі, моя весільна пара взуття за день до весілля", — написала власниця тваринки Анастасія.
Однак наречена не розгубилася. Вона швидко зібралась і поїхала у магазин за новою парою взуття.
"Всім дуже дякую за увагу! Взуття реально зручне та топове! Відгоцала в ньому до самого вечора", — додала дівчина.
Мережа бурхливо та з гумором відреагувала на витівку песика і заявила, що у такому випадку тваринку сварити не можна:
- "Ну песика теж можна зрозуміти, він нервував. Все ж таки мамцю заміж видає. Зате, коли ви побачили це чудове взуття, всі інші проблеми і передвесільне хвилювання стало таким незначним";
- "І смішно, і плакати хочеться. Це історія на все життя";
- "Зате, коли ви побачили це чудове взуття, всі інші проблеми і передвесільне хвилювання стало таким незначним".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Користувачі мережі залишились під враженням від котика, який образився через те, що його не пригостили їжею. Смішний випадок трапився у Стамбулі.
- Чарівний песик на кличку Рокі став зіркою соцмереж після того, як його господар зняв з ним жартівливе відео. Чоловік зробив німецькій вівчарці шолом з кавуна.
Крім того, у мережі завірусилось відео з чарівним песиком на кличку Ґьоста, який просто під час гри непритомніє. Тваринка підкорила серця людей з усього світу.