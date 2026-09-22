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Песик погриз туфлі нареченої за день до весілля і взірвав мережу (фото)

Песик зіпсував туфлі нареченої
Песик погриз взуття нареченої | Фото: Threads

Найочікуваніший день у житті кожної дівчинки – це весілля. Однак під час підготовки не все йде за планом. Так сталось і в Анастасії. Її песик за день до свята вирішив «покуштувати» туфлі нареченої.

Собака погриз весільне взуття, і воно вже було непридатне для носіння. Користувачі мережі назвали ситуацію кумедною. Відповідний пост оприлюднили у Threads.

На опублікованих кадрах видно, як собака добряче погриз весільні туфлі, залишивши на них сліди своїх зубів. На жаль, взуття вже було непридатним для носіння.

Судячи з фото, песику стало соромно за свою витівку. Його сумні очі зачарували мережу.

Собака погриз туфлі нареченої
Песик погриз взуття нареченої
Фото: Threads
Собака погриз туфлі нареченої
Песик погриз взуття нареченої
Фото: Threads

"Якщо тут є наречені, які дуже хвилюються за весілля і за те, що щось може піти не за планом — я тут, щоб вас заспокоїти. Я все взяла на себе. Вашій увазі, моя весільна пара взуття за день до весілля", — написала власниця тваринки Анастасія.

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Однак наречена не розгубилася. Вона швидко зібралась і поїхала у магазин за новою парою взуття.

"Всім дуже дякую за увагу! Взуття реально зручне та топове! Відгоцала в ньому до самого вечора", — додала дівчина.

Наречена купила нове взуття
Наречена придбала нові туфлі
Фото: Threads
Наречена купила нове взуття
Наречена придбала нові туфлі
Фото: Threads

Мережа бурхливо та з гумором відреагувала на витівку песика і заявила, що у такому випадку тваринку сварити не можна:

  • "Ну песика теж можна зрозуміти, він нервував. Все ж таки мамцю заміж видає. Зате, коли ви побачили це чудове взуття, всі інші проблеми і передвесільне хвилювання стало таким незначним";
  • "І смішно, і плакати хочеться. Це історія на все життя";
  • "Зате, коли ви побачили це чудове взуття, всі інші проблеми і передвесільне хвилювання стало таким незначним".
Собака погриз туфлі нареченої
Реакція мережі на витівку песика
Фото: Threads
Собака погриз туфлі нареченої
Реакція мережі на витівку песика
Фото: Threads
Собака погриз туфлі нареченої
Реакція мережі на витівку песика
Фото: Threads
Собака погриз туфлі нареченої
Собака погриз туфлі нареченої
Собака погриз туфлі нареченої

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у мережі завірусилось відео з чарівним песиком на кличку Ґьоста, який просто під час гри непритомніє. Тваринка підкорила серця людей з усього світу.