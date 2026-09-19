Песику зробили шолом з кавуна і він став зіркою мереж (відео)
Чарівний песик на кличку Рокі став зіркою соцмереж після того, як його господар зняв з ним жартівливе відео. Чоловік зробив німецькій вівчарці шолом з кавуна.
Власник Рокі часто полюбляє включати фантазію та створювати різні головні убори для песика. Кумедними кадрами він ділиться у TikTok (i.am.rocky6).
Песик у шоломі підкорив мережу
Господар собачки створив акаунт саме для нього і ділиться там смішними роликами. Чоловік виготовляє кумедні капелюхи для Рокі з різноманітних фруктів та ягід. Зокрема, з кавуна, дині та бананової шкірки.
Відео з песиком набирають десятки мільйонів переглядів та лайків. У той час як кількість підписників вже зросла понад мільйон.
Рокі на відео виглядає дуже мило та водночас щасливо. Його власник ретельно дбає за песиком – вичісує, годує та купує нові іграшки.
Крім цього, песик полюбляє купатись у водичці і навіть має власний басейн. Це неабияк радує Рокі, особливо у спекотні дні.
У соцмережі шанувальники завжди милуються винахідливістю власника Рокі, і залишають йому тисячі коментарів:
- "Дуже милий";
- "Щасливий Рокі";
- "Привітайся зі мною, Рокі, я твій шанувальник".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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