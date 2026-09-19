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Песику зробили шолом з кавуна і він став зіркою мереж (відео)

Рокі - зірка соцмереж
Песик Рокі | Фото: Tik-Tok

Чарівний песик на кличку Рокі став зіркою соцмереж після того, як його господар зняв з ним жартівливе відео. Чоловік зробив німецькій вівчарці шолом з кавуна.

Власник Рокі часто полюбляє включати фантазію та створювати різні головні убори для песика. Кумедними кадрами він ділиться у TikTok (i.am.rocky6).

Песик у шоломі підкорив мережу

Господар собачки створив акаунт саме для нього і ділиться там смішними роликами. Чоловік виготовляє кумедні капелюхи для Рокі з різноманітних фруктів та ягід. Зокрема, з кавуна, дині та бананової шкірки.

Відео з песиком набирають десятки мільйонів переглядів та лайків. У той час як кількість підписників вже зросла понад мільйон.

Рокі на відео виглядає дуже мило та водночас щасливо. Його власник ретельно дбає за песиком – вичісує, годує та купує нові іграшки.

Видео дня

Крім цього, песик полюбляє купатись у водичці і навіть має власний басейн. Це неабияк радує Рокі, особливо у спекотні дні.

У соцмережі шанувальники завжди милуються винахідливістю власника Рокі, і залишають йому тисячі коментарів:

  • "Дуже милий";
  • "Щасливий Рокі";
  • "Привітайся зі мною, Рокі, я твій шанувальник".
Рокі замилував мережу
Шанувальники Рокі
Фото: Tik-Tok
Рокі замилував мережу
Шанувальники Рокі
Фото: Tik-Tok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, господиня чорної кішки на прізвисько Мерсі зі США поділилася зворушливим відео, на якому її улюбленець уперше в житті знайомиться зі снігом.