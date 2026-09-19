Собачке сделали шлем из арбуза, и она стала звездой сети (видео)
Очаровательная собачка по кличке Роки стала звездой социальных сетей после того, как её хозяин снял с ней забавный ролик. Мужчина сделал немецкой овчарке шлем из арбуза.
Хозяин Роки часто любит проявить фантазию и создавать для своего пса различные головные уборы. Забавными кадрами он делится в TikTok (i.am.rocky6).
Собачка в шлеме покорила интернет
Хозяин собачки создал аккаунт специально для неё и делится там забавными роликами. Мужчина мастерит забавные шляпы для Роки из самых разных фруктов и ягод. В частности, из арбуза, дыни и банановой кожуры.
Видео с щенком набирают десятки миллионов просмотров и лайков. При этом количество подписчиков уже превысило миллион.
Роки на видео выглядит очень мило и в то же время счастливо. Его хозяин тщательно ухаживает за собачкой — расчёсывает, кормит и покупает новые игрушки.
Кроме того, собачка любит купаться в воде и даже имеет собственный бассейн. Это очень радует Роки, особенно в жаркие дни.
В соцсети поклонники всегда восхищаются изобретательностью хозяина Роки и оставляют ему тысячи комментариев:
- "Очень милый";
- "Счастливый Роки";
- "Поздоровайся со мной, Роки, я твой поклонник".
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