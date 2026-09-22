Собачка погрызла туфли невесты за день до свадьбы и взорвала сеть (фото)

Самый долгожданный день в жизни каждой девочки — это свадьба. Однако во время подготовки не всё идёт по плану. Так произошло и с Анастасией. Её собачка за день до торжества решила "съесть" туфли невесты.

Собака погрызла свадебную обувь, и она уже стала непригодной для носки. Пользователи сети назвали эту ситуацию забавной. Соответствующий пост был опубликован в Threads.

На кадрах видно, как собака изрядно погрызла свадебные туфли, оставив на них следы своих зубов. К сожалению, обувь уже была непригодна для носки.

Судя по фото, собачке стало стыдно за свою шалость. Его грустные глаза покорили интернет.

Собачка погрызла туфли невесты Фото: Threads Собачка погрызла обувь невесты Фото: Threads

"Если здесь есть женихи и невесты, которые очень переживают из-за свадьбы и из-за того, что что-то может пойти не по плану — я здесь, чтобы вас успокоить. Я всё взяла на себя. Представляю вашему вниманию мою свадебную пару обуви за день до свадьбы", — написала владелица питомца Анастасия.

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Однако невеста не растерялась. Она быстро собралась и поехала в магазин за новой парой обуви.

"Большое спасибо всем за внимание! Обувь действительно удобная и классная! Я танцевала в ней до самого вечера", — добавила девушка.

Невеста купила новые туфли Фото: Threads Невеста купила новые туфли Фото: Threads

Сеть бурно и с юмором отреагировала на выходку собачки и заявила, что в таком случае животное ругать нельзя:

"Ну, щенка тоже можно понять, он нервничал. Всё-таки маму выдает замуж. Зато, когда вы увидели эту великолепную обувь, все остальные проблемы и предсвадебное волнение стали такими незначительными";

"И смешно, и плакать хочется. Это история на всю жизнь";

"Зато, когда вы увидели эту чудесную обувь, все остальные проблемы и предсвадебное волнение стали такими незначительными".

Реакция сети на выходку собачки Фото: Threads Реакция сети на выходку собачки Фото: Threads Реакция сети на выходку собачки Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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