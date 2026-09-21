Туристы не поделились едой с котом: его обиженная морда рассмешила сеть (видео)

Пользователи сети были впечатлены котиком, который обиделся из-за того, что его не покормили. Забавный случай произошёл в Стамбуле.

Туристы зашли в местное кафе, и их сразу заметил белый котик. Животное сидело на диване в ожидании, что его сейчас накормят чем-нибудь вкусным. Соответствующее видео стало вирусным в Threads.

Обиженный взгляд котика взорвал интернет

На опубликованном видео видно, как рядом с парой на диване сидит котик, терпеливо ожидающий еды. Он заметил, что официанты уже накрыли стол, и подумал, что сейчас ему достанется лакомство.

Туристы решили пошутить и не поспешили покормить котика. И тогда он бросил на всех свой обиженный взгляд. На его морде было видно разочарование, раздражение и недовольство.

Пользователи сети оценили забавную мордочку зверька и оставили свои комментарии:

Видео дня

"Когда меня на работе будят, я — как тот кот";

"Полностью на стороне кота";

"У кота есть харизма".

Реакция социальных сетей на котика Фото: Threads Реакция социальных сетей на котика Фото: Threads

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