Туристы не поделились едой с котом: его обиженная морда рассмешила сеть (видео)
Пользователи сети были впечатлены котиком, который обиделся из-за того, что его не покормили. Забавный случай произошёл в Стамбуле.
Туристы зашли в местное кафе, и их сразу заметил белый котик. Животное сидело на диване в ожидании, что его сейчас накормят чем-нибудь вкусным. Соответствующее видео стало вирусным в Threads.
Обиженный взгляд котика взорвал интернет
На опубликованном видео видно, как рядом с парой на диване сидит котик, терпеливо ожидающий еды. Он заметил, что официанты уже накрыли стол, и подумал, что сейчас ему достанется лакомство.
Туристы решили пошутить и не поспешили покормить котика. И тогда он бросил на всех свой обиженный взгляд. На его морде было видно разочарование, раздражение и недовольство.
Пользователи сети оценили забавную мордочку зверька и оставили свои комментарии:
- "Когда меня на работе будят, я — как тот кот";
- "Полностью на стороне кота";
- "У кота есть харизма".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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