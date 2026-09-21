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Туристы не поделились едой с котом: его обиженная морда рассмешила сеть (видео)

Забавная мордочка котика
Котик покорил интернет | Фото: Скрин видео

Пользователи сети были впечатлены котиком, который обиделся из-за того, что его не покормили. Забавный случай произошёл в Стамбуле.

Туристы зашли в местное кафе, и их сразу заметил белый котик. Животное сидело на диване в ожидании, что его сейчас накормят чем-нибудь вкусным. Соответствующее видео стало вирусным в Threads.

Обиженный взгляд котика взорвал интернет

На опубликованном видео видно, как рядом с парой на диване сидит котик, терпеливо ожидающий еды. Он заметил, что официанты уже накрыли стол, и подумал, что сейчас ему достанется лакомство.

Туристы решили пошутить и не поспешили покормить котика. И тогда он бросил на всех свой обиженный взгляд. На его морде было видно разочарование, раздражение и недовольство.

Пользователи сети оценили забавную мордочку зверька и оставили свои комментарии:

Видео дня
  • "Когда меня на работе будят, я — как тот кот";
  • "Полностью на стороне кота";
  • "У кота есть харизма".
Котик рассмешил интернет
Реакция социальных сетей на котика
Фото: Threads
Котик рассмешил интернет
Реакция социальных сетей на котика
Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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