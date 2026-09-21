Туристи не пригостили кота їжею: його ображена морда розсмішила мережу (відео)

Користувачі мережі залишились під враженням від котика, який образився через те, що його не пригостили їжею. Смішний випадок трапився у Стамбулі.

Туристи прийшли у місцеве кафе і їх відразу запримітив білий котик. Тваринка сиділи на дивані в очікуванні, що його зараз нагодують чимось смачненьким. Відповідне відео завірусилось у Threads.

Ображена морда котика взірвала мережу

На оприлюдненому ролику можна побачити, як біля пари на дивані сидить котик, який терпляче чекає на їжу. Він побачив, що офіціанти вже накрили стіл, і думав, що зараз йому перепаде смаколик.

Туристи вирішили пожартувати та не поспішили годувати котика. І тоді він показав усім свій ображений погляд. На його морді було видно розчарування, роздратування та невдоволення.

Користувачі мережі оцінили кумедну мордочку тваринки та залишили свої коментарі:

Видео дня

"Коли мене на роботі будять, я — той кіт";

"Абсолютно на стороні кота";

"Кіт має харизму".

Реакція соцмереж на котика Фото: Threads Реакція соцмереж на котика Фото: Threads

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