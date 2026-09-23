Семейные мелодрамы: в сети смеются над забавной ссорой в семье сурков (видео)

В сети набрало популярность забавное видео с сурками. Зверьки что-то не поделили и начали драться. В это время их детёныш пытался всеми способами примирить родителей.

Соответствующий ролик был опубликован в Threads. Пользователи сети "разнесли" комментарии своими догадками о том, из-за чего же всё-таки поссорились животные.

Семейная ссора сурков

На опубликованном видео видно, как два взрослых сурка устроили ссору на глазах у своего малыша. Они активно махали лапками и кусали друг друга, выясняя отношения. Тем временем их детёныш пытался вмешаться в драку и примирить родителей.

Что именно не смогли поделить сурки — неизвестно. Однако пользователи сети, шутя, поделились своими предположениями:

"Она сказала ему, что ничего не хочет. А он действительно ничего домой не принёс";

"Кто-то съел шоколадку и не поделился";

"Когда он съел последнюю конфету дома и не поделился";

"Она хочет в воскресенье в ТЦ, а он хочет весь день лежать на диване".

Видео дня

Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками Фото: Threads Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками Фото: Threads Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками Фото: Threads

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