Семейные мелодрамы: в сети смеются над забавной ссорой в семье сурков (видео)
В сети набрало популярность забавное видео с сурками. Зверьки что-то не поделили и начали драться. В это время их детёныш пытался всеми способами примирить родителей.
Соответствующий ролик был опубликован в Threads. Пользователи сети "разнесли" комментарии своими догадками о том, из-за чего же всё-таки поссорились животные.
Семейная ссора сурков
На опубликованном видео видно, как два взрослых сурка устроили ссору на глазах у своего малыша. Они активно махали лапками и кусали друг друга, выясняя отношения. Тем временем их детёныш пытался вмешаться в драку и примирить родителей.
Что именно не смогли поделить сурки — неизвестно. Однако пользователи сети, шутя, поделились своими предположениями:
- "Она сказала ему, что ничего не хочет. А он действительно ничего домой не принёс";
- "Кто-то съел шоколадку и не поделился";
- "Когда он съел последнюю конфету дома и не поделился";
- "Она хочет в воскресенье в ТЦ, а он хочет весь день лежать на диване".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Очаровательная собачка по кличке Роки стала звездой соцсетей после того, как ее хозяин снял с ней забавный ролик. Мужчина сделал немецкой овчарке шлем из арбуза.
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