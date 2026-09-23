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Семейные мелодрамы: в сети смеются над забавной ссорой в семье сурков (видео)

Забавные сурки устроили драку
Сурки устроили ссору | Фото: Threads

В сети набрало популярность забавное видео с сурками. Зверьки что-то не поделили и начали драться. В это время их детёныш пытался всеми способами примирить родителей.

Соответствующий ролик был опубликован в Threads. Пользователи сети "разнесли" комментарии своими догадками о том, из-за чего же всё-таки поссорились животные.

Семейная ссора сурков

На опубликованном видео видно, как два взрослых сурка устроили ссору на глазах у своего малыша. Они активно махали лапками и кусали друг друга, выясняя отношения. Тем временем их детёныш пытался вмешаться в драку и примирить родителей.

Что именно не смогли поделить сурки — неизвестно. Однако пользователи сети, шутя, поделились своими предположениями:

  • "Она сказала ему, что ничего не хочет. А он действительно ничего домой не принёс";
  • "Кто-то съел шоколадку и не поделился";
  • "Когда он съел последнюю конфету дома и не поделился";
  • "Она хочет в воскресенье в ТЦ, а он хочет весь день лежать на диване".
Видео дня
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Фото: Threads
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Фото: Threads
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Фото: Threads
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками
Реакция социальных сетей на забавное видео с сурками

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в сети стало вирусным видео с очаровательной собачкой по кличке Гёста, которая просто теряет сознание во время игры. Животное покорило сердца людей со всего мира.