Хомяк уснул мордочкой прямо в миске и рассмешил пользователей сети (видео)

В сети стало вирусным забавное видео с хомячком, который уснул мордочкой в миске. Зверёк решил перекусить рисом, но так устал, что у него даже не хватило сил дойти до своей клетки.

Пользователи сети не оставили этот кадр без внимания, оставив множество шуточных комментариев. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Хомяк уснул в миске

На опубликованном видео можно увидеть маленького хомячка, который тихонько улегся в розовую миску и сладко уснул. Перед этим зверёк вкусно поел и, вероятно, это усыпило его.

Таким образом, хомячок нашёл себе самое необычное, но очень удобное место для отдыха.

В сети посмеялись над забавным и, в то же время, милым хомячком.

"Рис по-прежнему в его лапе";

"Так всегда поступают углеводы";

"Пухленький".

Реакция сети на хомяка Фото: Скриншот Реакция сети на хомяка Фото: Скриншот Реакция сети на хомяка Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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