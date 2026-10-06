В Виннице коту сделали "золотые" зубы (видео)

В Виннице ветеринары установили трехлетнему коту на верхние клыки металлические коронки золотого цвета.

Такое вмешательство было не прихотью владельца, а спасением клыков животного после травмы, рассказала ветеринарный стоматолог Эля Журавель. Ей нужно было не только сохранить зуб, но также вернуть ему функцию и защитить после лечения.

"Сначала мы провели эндодонтическое лечение, через 6 месяцев контрольные снимки, подготовили зубы под будущие коронки, сняли отпечатки и передали их зубному технику. А сегодня — финальный этап — примерка и фиксация металлических коронок", — говорится в публикации доктора в соцсети.

Позже врач подчеркнула, что коронки ставятся только при условии сложных переломов зубов. Просто так это не делается.

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Такое лечение владельцам кота обошлось примерно в 45 тысяч гривен.

Пользователи не преминули пошутить касательно нового облика четырехлапого пациента, а также восторгаются работой стоматолога:

"Теперь в наследство внукам будут не только дедушкины и бабьи коронки, но еще и кошачьи", "Это лучшее, что видела за день! Вы невероятны!", "Самый модный парень на районе", "Супер! Теперь главное, чтобы цыгане не украли кота", "Вспомнила фразу: если бы не ваше дай, то у меня коты ходили бы с золотыми зубами", "Высший пилотаж", "Невероятная работа".

Напомним, мифическая кошка, пожирающая овец, оказалась настоящей.

Также сообщалось, что женщина пыталась помочь кошке сбросить лишний вес.

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