У Вінниці коту зробили "золоті" зуби (відео)

У Вінниці ветеринари встановили трирічному коту на верхні ікла металеві коронки золотого кольору.

Таке втручання було не примхою власника, а порятунком іклів тварини після травми, розповіла ветеринарна стоматологиня Еля Журавель. Їй потрібно було не тільки зберегти зуб, а й відновити його функцію та захистити після лікування.

"Спочатку ми провели ендодонтичне лікування, через 6 місяців зробили контрольні знімки, підготували зуби до встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. А сьогодні — фінальний етап — примірка та фіксація металевих коронок", — йдеться у публікації докторки в соцмережі.

Пізніше лікарка наголосила, що коронки встановлюють лише у разі складних переломів зубів. Просто так цього не роблять.

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Таке лікування коштувало власникам кота приблизно 45 тисяч гривень.

Користувачі не обійшлися без жартів щодо нового вигляду чотирилапого пацієнта, а також захоплюються роботою стоматолога:

"Тепер онукам у спадок дістануться не лише дідові та бабусині коронки, а й котячі", "Це найкраще, що я бачила за день! Ви неймовірні!", "Наймодніший хлопець на районі", "Супер! Тепер головне, щоб цигани не вкрали кота", "Згадала фразу: якби не ваше "дай", то у мене коти ходили б із золотими зубами", "Вищий пілотаж", "Неймовірна робота".

Нагадаємо, що міфічний кіт, який пожирає овець, виявився справжнім.

Також повідомлялося, що жінка намагалася допомогти кішці схуднути.

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