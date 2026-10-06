Настоящий портал: в лесу в Киевской области обнаружили природную аномалию (видео)

Березы, которые посреди лужайки согнулись к центру, образовав круг или воронку, привлекли внимание очевидцев в одном из лесов в Киевской области.

Кадры с этой природной аномалией тут же облетели все соцсети, а пользователи начали выдвигать самые разнообразные версии, называя это место "инфернальным порталом", пишет "Конкурент".

"Многие, кто попадает сюда, чувствуют необычную атмосферу. Это не просто лес, а настоящая мистика, охватывающая посетителей. Это настоящее чудо природы, или просто место, где совпадают обстоятельства, создающие иллюзию чего-то сверхъестественного? Вокруг этого места существует множество легенд и предположений", – говорится в видео.

В комментарии пришел эколог, который поспешил развеять домыслы. По его словам, одной из реальных причин такого может быть снег или другая механическая нагрузка, которая в свое время согнула молодые деревья.

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Если стволы были гибкими и долго оставались в таком положении, они могли продолжить расти уже с деформацией. Изменить форму стволов могут и падение соседних деревьев, сильный ветер, нехватка солнечного света или особенности освещения.

Поскольку молодые березы очень пластичны, они способны приспосабливаться к таким условиям.

Напомним, украинские полярники показали редкие "снежные пончики" в Антарктике.

Также сообщалось, что очевидцы сняли смерч над Белой Церковью.