Цей портал: у лісі в Київській області виявили природну аномалію (відео)

Берези, які посеред галявини нахилилися до центру, утворивши коло або воронку, привернули увагу очевидців в одному з лісів у Київській області.

Знімки цієї природної аномалії миттєво розлетілися по всіх соцмережах, а користувачі почали висувати найрізноманітніші версії, називаючи це місце "інфернальним порталом", пише "Конкурент".

"Багато хто, хто потрапляє сюди, відчуває незвичайну атмосферу. Це не просто ліс, а справжня містика, що охоплює відвідувачів. Це справжнє диво природи чи просто місце, де збігаються обставини, що створюють ілюзію чогось надприродного? Навколо цього місця існує безліч легенд і припущень", — йдеться у відео.

У коментарі висловився еколог, який поспішив розвіяти чутки. За його словами, однією з реальних причин цього може бути сніг або інше механічне навантаження, яке свого часу погнуло молоді дерева. Якщо стебла були гнучкими й тривалий час залишалися в такому положенні, вони могли продовжувати рости вже з деформацією.

Видео дня

Змінити форму стовбурів можуть також падіння сусідніх дерев, сильний вітер, нестача сонячного світла або особливості освітлення.

Оскільки молоді берези дуже гнучкі, вони здатні пристосовуватися до таких умов.

Нагадаємо, українські полярники показали рідкісні "снігові пончики" в Антарктиці.

Також повідомлялося, що очевидці зняли на відео смерч над Білою Церквою.