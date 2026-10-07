Брызги, грязь и розовая горка: в Камбодже работает необычный аквапарк для свиней (видео)

В Камбодже на ферме Keat Farm открылась необычная развлекательная зона — не для людей, а для обитающих здесь животных. В сети её уже прозвали "аквапарком для свиней" и назвали уникальным местом для животных.

На территории фермы для поросят обустроили специальную отдельную площадку с бассейном и яркой розовой водной горкой. Фотографии отдыха животных на днях были опубликованы на странице Keat Farm в Facebook и быстро стали вирусными в соцсетях.

На видеороликах видно, как свиньи одна за другой встают в очередь на возвышении, чтобы спуститься с горки в воду. На горках развлекаются не обычные поросята, а свиньи азиатской породы, отличающиеся характерной окраской и большими животиками.

Кадры отдыха поросят в аквапарке в Камбодже

После того как животные спускаются с горки в воду, они плывут к берегу, снова вылезают и поднимаются на платформу, чтобы повторить увлекательный спуск в бассейн.

Видео дня

Видео, на котором показано, как поросята принимают водные процедуры, быстро привлекло внимание пользователей социальных сетей. Однако мнения людей по поводу таких развлечений разделились: некоторые считают это милым и хвалят владельцев фермы за креативность и заботу о животных, а некоторые подозревают, что поросят могут заставлять кататься с горок в воду, чтобы просто развлекать посетителей Keat Farm. Также в сети предполагают, что развлечения поросят используются для популярности в соцсетях, поскольку там просмотры видео о том, как животные спускаются с водной горки, давно превысили отметку в 100 миллионов просмотров.

Сама ферма открыта для посетителей, сюда приезжает довольно много туристов. Каждый желающий может воочию понаблюдать, как поросята развлекаются в своём "аквапарке".

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