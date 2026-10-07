Бризки, грязюка і рожева гірка: у Камбоджі працює незвичний аквапарк для свиней (відео)

У Камбоджі на фермі Keat Farm запрацювала незвичайна розважальна зона не для людей, а для тварин, які тут мешкають. У мережі її вже охрестили "аквапарком для свиней" і назвали унікальним місцем для тварин.

На території ферми для поросят облаштували спеціальний окремий майданчик з басейном і яскравою рожевою водною гіркою. Кадри відпочинку тварин днями виклали на сторінці Keat Farm у Facebook і вони швидко завірусилися у соцмережах.

На відеороликах видно, як свині одне за одним встають у чергу на підвищенні, щоб спуститися гіркою у воду. Розважаються на гірках не звичайні поросята, а азійської породи, які мають характерний окрас і великі животики.

Кадри відпочинку поросят в аквапарку у Камбоджі

Після того, як тварини занурюються з гірки у воду, вони пливуть до берега і знову вибираються та підіймаються на платформу, щоб повторити захопливе спускання у басейн.

Видео дня

Відео з тим, як поросята приймають водні процедури, швидко привернули увагу користувачів соцмереж. Проте думки людей з приводу таких розваг розділилися: дехто вважає це милим і хвалить власників ферми за креативність і турботу про тварин, а дехто підозрює, що поросят можуть змушувати кататися з гірок у воду, щоб просто розважати відвідувачів Keat Farm. Також у мережі припускають, що розваги свинок використовуються для популярності у соцмережах, оскільки там перегляди відео з тим, як тварини спускаються водною гіркою, давно перетнули позначку у 100 мільйонів переглядів.

Сама ферма відкрита для відвідувачів, сюди приїжджає доволі багато туристів. Кожен охочий може на власні очі поспостерігати, як поросята розважаються у власному "аквапарку".

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