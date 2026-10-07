Ухаживал по шесть часов каждый день: мужчина вырастил самую большую тыкву-монстра в мире (фото)

65-летний Иан Пейтон из Великобритании каждый день по шесть часов ухаживал за тыквой. Чтобы овощ вырос огромным и установил рекорд, мужчина поливал его сотнями литров воды.

Таким образом, этот овощ установил новый мировой рекорд. Гигантский плод весит 1295,8 кг, а его окружность превышает шесть метров, сообщает The Telegraph.

Фермер из Гэмпшира назвал свою тыкву Багира. Мужчина ухаживал за ней в течение четырёх месяцев и ежедневно тратил на эту работу до 6 часов. Для тыквы такого размера требовалось около 130 галлонов воды в сутки (почти 500 литров).

Мужчина признался, что выращивание тыквы стало чрезвычайно тяжелым трудом, но в то же время он понял, что на этот раз результат может оказаться особенным, ещё до официального взвешивания.

Самая большая тыква в мире Фото: Фото взяты из открытых источников

Когда гигантскую тыкву попытались поднять специальным погрузчиком, чтобы взвесить, техника вывела сообщение о превышении веса. Именно тогда Иан Пейтон подумал, что его овощ станет мировым рекордом.

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Для него этот результат стал особенным, ведь мужчина впервые вырастил рекордную тыкву самостоятельно.

Раньше фермер занимался этим вместе со своим братом-близнецом Стюартом. Мужчины устанавливали мировые рекорды и вырастили пять тыкв, вошедших в десятку самых тяжёлых в истории.

Сегодня у Иана Пейтона есть сразу три самых тяжелых тыквы в мире. После конкурса гигантскую тыкву перевезли на ферму недалеко от Саутгемптона, где её смогут увидеть посетители. А затем тыкву планируют использовать в качестве корма для коров.

Напомним, что рекорд Украины по выращиванию самой большой тыквы принадлежит супружеской паре из Хмельницкого. Андрей и Алена Кравчук в октябре 2025 года зафиксировали плод весом 252 кг.

Кроме того, 13-летний Владимир Олейник из Сум вырастил на даче тыкву весом 210 кг 700 г и подал заявку в Национальный реестр рекордов.