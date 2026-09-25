Гигантская тыква весом 252 кг: как супруги из Хмельницкого установили рекорд Украины

Рекорд Украины по выращиванию самой большой тыквы принадлежит супружеской паре из Хмельницкого. Андрей и Алена Кравчук в октябре 2025 года зафиксировали плод весом 252 кг. Андрей рассказал Фокусу, как им удалось достичь такого результата.

Самую большую тыкву в Украине вырастили Андрей и Алена Кравчук из Хмельницкого. Их рекорд был официально зафиксирован 18 октября 2025 года: плод весил 252 кг. Об этом изданию Фокус сообщили в Национальном реестре рекордов Украины.

Андрей Кравчук рассказал, что увлекся этим делом совсем недавно, однако результат превзошел ожидания.

"Я уже второй год выращиваю гигантские тыквы. В прошлом году вырастил две тыквы, одна из которых весила 252 кг, а другая — 243,8 кг. Я давно слежу за людьми, которые занимаются выращиванием гигантских тыкв, в основном из США. Там уже очень много лет люди занимаются этим нелегким делом", — говорит он.

Видео дня

Гигантская тыква весом 243,8 кг. Фото: предоставлены Андреем Кравцем Фото: Андрей Кравчук

Именно любопытство подтолкнуло мужчину проверить, насколько крупный плод он способен вырастить. В 2024 году он заказал семена из США, причём вес исходной тыквы составлял 1003 кг. В следующем году мужчина вырастил рассаду и через несколько недель высадил её в почву. По словам Андрея, супруги не ожидали такого рекорда, поэтому были очень довольны. Свои плоды они выращивают в 2 км от города Хмельницкий.

Гигантская тыква. Фото: предоставлены Андреем Кравцем Фото: Андрей Кравчук

Ключом к успеху Кравчук называет хорошую генетику семян и правильные сроки посева рассадным способом. Участок, а это примерно сотка земли, следует заранее хорошо удобрить перегноем, ведь этот сорт занимает очень много места. В течение вегетационного периода растению требуется немало воды, чтобы было чем наполнять плод.

Гигантская тыква. Фото: предоставлены Андреем Кравцем Фото: Андрей Кравчук

Свой рекорд мужчина считает вполне достижимым для других и хотел бы, чтобы больше людей взялись за это дело. Он верит, что через несколько лет Украина сможет побить даже мировой рекорд. Кравчук делится советами в своей группе для тех, кто выращивает гигантские тыквы.

Гигантская тыква. Фото: предоставлены Андреем Кравцем Фото: Андрей Кравчук

В этом году его потенциальные гиганты ещё растут. Один пришлось срезать месяц назад, когда он весил 213 кг, потому что плод треснул и начал портиться. По словам Андрея, если бы не эта проблема, он уже весил бы более 300 кг. Еще одна тыква, по его оценке, достигнет веса около 200 кг.

Напомним, что 13-летний Владимир Олейник из Сум вырастил на даче тыкву весом 210 кг 700 г и подал заявку в Национальный реестр рекордов.

Кроме того, киевский блогер Артем Модничай нашёл креативный способ пережить летнюю жару: когда на улице за 30 градусов, его спасает особая одежда.

Кроме того, Джеремайя Харрис с детства увлекается плотоядными растениями и уже является обладателем нескольких мировых рекордов.